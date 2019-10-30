　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「警偷查個資」遭爆為愛犧牲　當事人PTT控：他與正妹網紅空姐串證

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 網紅，上網，滑手機。（示意圖／取自stocksnap）

▲周警為了一位網紅空姐不惜「知法犯法」。示意圖非當事人。（示意圖／取自stocksnap）

記者葉國吏／綜合報導

台北市周姓員警，因利用警用的戶役政系統查詢黃姓女子個資，遭女子提告。台北地檢署原本給予周警緩起訴處分，條件是賠償50萬元，但黃女不願輕縱，聲請再議，檢察官29日依偽造文書等罪，改將周警起訴並向法院聲請簡易判決處刑。對此一位自稱是黃女的網友在批踢踢發文透露內幕，表示周警是為了一位曾登上表特版的黃姓空姐「為愛犧牲」。

據了解，本案個資遭侵犯的黃女，在2017年間和好友在IG上為了感情等問題發生爭執，雙方鬧上法院後，好友卻嗆她曾有前科紀錄，黃女因此懷疑是承辦案件的員警洩密，警政署為此展開調查，發現並非承辦案件的周警，曾以「因公」為由，登入戶役政系統查詢黃女個資，依員依違反《個資法》及偽造文書罪函送法辦。

▲▼自稱是被查個資黃女的網友發文。（圖／翻攝PTT）

▲自稱是被查個資黃女的網友發文，指出周警為愛犧牲。（圖／翻攝PTT）

一位自稱是「被查個資黃女」的網友在批踢踢發文指出，她跟一位IG網紅、曾上過表特版、拍過航空公司年曆的空姐有糾紛，正妹空姐於是教唆周警偷查個資，得知黃女有商標法前科，正妹空姐以此事嗆黃女，黃女才得知整起事件、進而提告。

黃女表示，周警跟正妹空姐串證，偽造文書說她在台北違規。事後她給周警三次機會「如果他坦誠悔過，我可以全部與他和解並請檢察官給予緩起訴之處分」，但周警都堅稱是黃女在台北違規，加上他在正妹空姐IG上看到黃女的批踢踢帳號才好奇查詢，周警還在悔過書中百般嘲諷，所以她才堅持不和解。

網友在文中痛批，周警身為公務人員卻知法犯法，濫用國家資源侵害人民權益、犯後又態度囂張惡劣，「我認為他應該不只一次濫查洩密，才敢如此恬不知恥的偽造文書並多次否認犯行，我認為他繼續擔任警察必定會繼續侵犯更多人民的權益，也希望警政署能夠更加重視資安外洩的問題，所以才堅持不與之和解」。

ET快訊
「2臥室警衛通姦」泰王震怒拔職！休了不忠豔妃…王室學者曝內幕
女富豪遭綑綁手腳　「水泥凍屍」密封家中冰箱
南京東路飆車釀3死　謝亞軒二審改輕判12年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前夫到處亂搞！怨婦約砲剪斷他命根子丟馬桶：我得不到別人也別想

約車上聊天...170正妹怨「下面痛」控性侵！他喊冤　法官判無罪：腿長難脫褲

熱褲辣妹搭公車...前科男一見流口水！跨步緊貼「後面磨蹭」　小兄弟下秒噴射

貪心小康女偷走愛心零錢箱50元　眼尖店員抓包反賠100倍

人夫領隊帶小三遊大陸　元配怒告找團員作證...還要她吐旅費

南京東路飆車釀3死　謝亞軒二審改輕判12年

「我要開槍了！」BMW男拒檢衝撞　辱警哭爸、臭雞X…後果超慘

傑瑞吸金案／北聯幫主遭聲押　演員成潤、正妹講師交保

教唆殺人還割陽具棄屍！　賴定國躲大陸重病返台...嘉義看守所拒收

「警偷查個資」遭爆為愛犧牲　當事人PTT控：他與正妹網紅空姐串證

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

小禎離婚因女兒一句「希望有人疼妳」　祝福李進良.田欣：她跟他那麼多年了..

雪恥了！P.O認不出川普被笑一年...　答對「俄國總統普丁」全場激動

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

飛50hrs！張國煒親駕A321neo歸國　塔台暖喊「Welcome Home」網感動

魂飛也要挑戰！52項高低空設施在桃園 有5層樓高「自由落體」

前夫到處亂搞！怨婦約砲剪斷他命根子丟馬桶：我得不到別人也別想

約車上聊天...170正妹怨「下面痛」控性侵！他喊冤　法官判無罪：腿長難脫褲

熱褲辣妹搭公車...前科男一見流口水！跨步緊貼「後面磨蹭」　小兄弟下秒噴射

貪心小康女偷走愛心零錢箱50元　眼尖店員抓包反賠100倍

人夫領隊帶小三遊大陸　元配怒告找團員作證...還要她吐旅費

南京東路飆車釀3死　謝亞軒二審改輕判12年

「我要開槍了！」BMW男拒檢衝撞　辱警哭爸、臭雞X…後果超慘

傑瑞吸金案／北聯幫主遭聲押　演員成潤、正妹講師交保

教唆殺人還割陽具棄屍！　賴定國躲大陸重病返台...嘉義看守所拒收

「警偷查個資」遭爆為愛犧牲　當事人PTT控：他與正妹網紅空姐串證

迪麗熱巴PO「亂髮蕭婆」照顏值超驚人　網誇：連風都眷戀的美

巨星威爾史密斯＆李安導演來台獨家全都錄　李淳與爸打票房擂台

沙塵暴襲擊全台！天空一片灰　新竹以北24處達紅色警示

美深化對台關係「當對中國得懲罰」　美學者：一中政策解讀變靈活！

寵物入校園有助抒壓！美研究：互動10分鐘大學生身體壓力減輕

李亞萍「氣喘發作送醫急救」！　為救女兒天天以淚洗面...扛不住崩潰了

黃之鋒被裁定提名無效！　張達明：香港逐漸進入中國式法治

美參議院一致通過《台北法案》　眾院外委會今日表決

一早奔加油站！她一看「中油3隻鬼」超萬聖風　歡樂上工笑噴：站長愛耍寶

柯文哲不信社會住宅8年20萬戶　蘇貞昌嘆：少一點口水

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

藝能界騙徒靠周杰倫、浩子合照　海誆5千萬

國道1號小車遭BMW追撞　7歲女童遭輾恐截肢

即／白賓士撞死興大生！21歲「小夫」投案

陸戰女兵偷拍室友裸照　LINE傳同袍

深夜撞死興大生！「小夫」複訊後直接發監

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

即／疑被3歲童推倒　2月大女嬰頭部撕裂昏迷急救中

老公與小三拍性愛片　她隱忍竟「被離婚」

約談判9男追砍路邊少年　一問竟是自己人

瑞傑地產4億吸金案　北聯幫主聲押

日租套房滿是呻吟聲　+500再來一發

興大生遭賓士撞死　爸一看痛哭：他一定很痛

惡鄰插乾股被拒　麵包刀險要命

更多熱門

相關新聞

45歲老處男想結婚還挑！介紹23歲嫩妹還打槍

45歲老處男想結婚還挑！介紹23歲嫩妹還打槍

現代男女要結婚越來越困難，除了經濟問題之外，有些人眼高手低，所有擇偶條件全都以高標準要求，也是結不了婚的問題。就有網友在PTT八卦板問45歲男人想結婚開出的擇偶條件，引發網友的討論。

南下吃喜酒！他驚揭「雙北外奇妙現象」

南下吃喜酒！他驚揭「雙北外奇妙現象」

公開SGS檢測反擊造假　館長：欠打臉

公開SGS檢測反擊造假　館長：欠打臉

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

邏輯笑話神還原台灣歐巴桑　韓國瑜躺槍

邏輯笑話神還原台灣歐巴桑　韓國瑜躺槍

關鍵字：

PTT

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

李亞萍爆買百萬鹿胎盤救余苑綺！廠商洗腦：癌指數降到0

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

國軍留不住…4西點軍官「10年就報退」

魏德聖台南蓋135億「豐盛之城」　2025年開幕

單親媽帶小孩送外賣！停紅燈收3檢舉

汪散步完拆家　溝通師5字笑翻她

藝能界騙徒靠周杰倫、浩子合照　海誆5千萬

陳孝萱離婚14年「電梯激吻新歡」

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

麥德姆颱風生成　北北基宜大雨特報「2地區防豪雨」

國道1號小車遭BMW追撞　7歲女童遭輾恐截肢

即／白賓士撞死興大生！21歲「小夫」投案

更多

最夯影音

更多
超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！
Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面