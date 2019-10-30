女兒要麥當勞美樂蒂！機智媽「4點同款」穿戴式提籃　完美代替兼實用…笑噴

▲美樂蒂提籃一開賣就掀起熱議。（圖／（左）記者蕭筠攝、（右）翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

風靡全日本的「美樂蒂萬用置物籃」日前也在台灣麥當勞開賣，掀起一波搶購。一位媽媽帶女兒去吃麥當勞，看到別桌有小朋友用美樂蒂提籃，就也拿出一款「多功能提籃」，同樣也是粉紅色、有美樂蒂圖案，不僅能用來裝薯條，還是可穿戴式設計。照片讓網友紛紛笑噴，「這個比較實用」、「真～的是一樣。」

這位媽咪在臉書《爆廢公社公開版》表示，「我女兒剛剛吃麥噹噹，看到別桌的孩子有美樂蒂的提籃，我跟她說『妳也有啊！還多功能的』」，接著貼出一張照片，透露女兒看到這個特別版的提籃的反應，「結果她跟我說這樣不算，要求我要買那個貴三三的給她」，讓原PO忍不住直問「我說如果大家說這樣是一樣的，我就可以不用買了，你們說，是不是一樣啊？」

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原PO還列出這款提籃和美樂蒂提籃的共同點，「美樂蒂 V有」、「提籃 V有」、「薯條 V有」、「粉紅色 V有」。仔細看看照片，只見這款提籃確實是粉紅底色，上面也有美樂蒂圖案，提把則是一條粗粗的黑帶子，提籃一邊還做「可開蓋」式設計，薯條此時正斜放在裡面。

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▲原PO用安全帽完美代替美樂蒂提籃。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

不過再仔細一看，會發現美樂蒂是反過來的，而且「可開蓋」式設計也相當眼熟，把整個「提籃」倒過來後，就會發現，這根本就是一頂安全帽，也難怪會讓小女生直呼「這樣不算！」

看到照片後，網友紛紛笑噴，「一樣的，還可以裝比較多」、「還保護安全，還特大號」、「美樂蒂說，可是一直豆桃災，頭很暈」、「哇～多功能耶！超讚的」、「一樣的啊！還很實用呢」、「這個比較好」、「媽媽這個比較好噢～另一個還沒這好用」、「可能會多一味」、「多功能、cp值高、保溫、防撞、吸震、空間大」、「吃完還能戴上兜風。」

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