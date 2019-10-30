親自闢謠「撤換說」！林鄭月娥：中央支持我「沒有改變」

▲香港特手林鄭月娥回答市民疑問。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港特首林鄭月娥29日表示，中央政府一直支持她作為行政長官和特區政府，依法處理近月的暴力事件，這個立場「由4個多月前至現在並沒有改變」。至於日前外傳大陸中央有意撤換香港特首的說法，林鄭月娥指出，過去4個多月，有不少針對特區政府或她本人的揣測性報道，她不會評論。

香港政府新聞網29日指出，林鄭月娥當日出席行政會議前會見媒體時做出上述表態。她也表示，留意到大陸國家外交部發言人已就有關報導作出澄清，這是「別有用心的謠言」。

▲日本德仁天皇舉辦「即位禮正殿之儀」，香港特首林鄭月娥現身。（圖／路透）

《金融時報》22日引述消息人士指出，由於示威運動遲遲無解，中國大陸正在計劃換掉林鄭月娥；若是習近平真的下此決定的話，林鄭將會於明年3月下台，由臨時特首代理其職務到2022年任期滿為止。

不過，總部位於日本東京的英文報章《日本時報》引述北京高層官員說法，稱上述報導內容錯誤，根據《基本法》，其所提及的所有人選，都不可能接替林鄭月娥，「北京已經為香港的不同情況，包括一旦林鄭月娥政府完全無法控制局勢，準備了各種應急方案。」

大陸外交部發言人華春瑩隨後也回應，外媒有關報導是「別有用心的政治謠言」，中央政府堅定支持林鄭月娥，盡快止暴制亂及恢復秩序。

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