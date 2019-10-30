英國下議院12月「提前大選」　酷寒不利投票…保守黨民調領先10%

▲強生提出「提前大選」法案順利通過。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國下議院29日二讀通過首相強生（Boris Johnson）提出的提前大選「法案」，英國有極高的機率迎來睽違96年的12月大選。但BBC認為，國會改選不代表就能順利通過強生的脫歐協議，最重要的是要選出一個「多數黨」議會，依照目前的民調顯示，保守黨支持度稍微領先工黨10%。

在強生3度提出「提前大選」動議被拒後，下議院終於在29日以438票對20票的壓倒性票數，通過強生的「提前大選法案」。工黨領袖科賓（Jeremy Corbyn）也對此表示支持，因為歐盟已經批准延後脫歐期限至2020年1月31日，「因此在往後三個月內，我們不會再面臨無協議脫歐。」他強調，工黨會提出最有野心的陣容盡全力競選，為英國帶來史無前例的改變。

若上議院同樣通過這項法案，英國將正式訂定大選提前至12月12日舉行，而這也是英國自1923年以來，頭一次在12月舉行大選。寒冷的天氣加上缺乏投開票所，可能會影響選民出外投票的意願。根據BBC民調顯示，目前保守黨支持度稍微領先工黨10%。

但提前選舉並不一定能解決英國脫歐的問題，最重要的是必須選出一個「多數黨議會」才有辦法意見一致。儘管外媒預測，保守黨有機會在改選中取得多數席次，增加強生的影響力，但提前大選仍有不少風險，因為說到底，強生並無履行10月31日絕對脫歐的選前承諾。

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