川普看圖說故事？巴格達迪「哭喊逃跑」如喪家犬　白宮官員曝：直播沒聲音

▲巴格達迪引爆自殺炸彈身亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前在宣布擊斃伊斯蘭國（IS）領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的記者會上表示，巴格達迪一邊跑一邊哭喊，自知無路可退，只能選擇引爆身上炸彈，全程就像在看電影般精采。但卻有白宮官員表示，他們不曉得川普如何得知這些細節，尤其是「哭喊」的部分，因為他們觀看的影像根本沒有聲音。

▲川普形容觀看突擊行動就像在看電影一樣。（圖／路透）



川普在記者會中強調，整場行動直播就像在看電影，「當美軍接近巴格達迪的時候，他帶著3名孩子逃進了隧道，美軍軍犬不斷在後追趕，他一邊逃跑一邊哭喊，最後直接引爆炸彈。」川普更形容巴格達迪是一個病態、墮落的人，「現在他死得像條狗，死得像個懦夫。」不過這段生動的描述也引發質疑，白宮官員透露，這段直播根本沒有聲音。

幾名白宮官員向媒體透露，他們在記者會當下，還紛紛互傳簡訊問對方．「總統的細節到底是哪裡弄來的？」美國參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）28日表示，他不太曉得川普如何得知細節，「我認為總統直接跟該部隊的成員對談過，所以才知道當時的情況。」麥利也坦承，他還未與現場部隊談話過，所以他對現場狀況並不了解。

▲麥利（右2）與艾斯博（右3）不曉得川普如何得知細節。（圖／達志影像／美聯社）



國防部長艾斯博（Mark Esper）受訪時也說，「我沒有這些細節，總統有機會和地面指揮官直接交談。」也有官員向媒體透露，總統一般不會和地面部段直接對話，所以這個狀況不太尋常。

巴格達迪在美國陸軍反恐特種部隊「三角洲部隊」（Delta Force）的突襲行動之下，帶著3名孩子引爆自殺背心，經現場DNA檢測，確認巴格達迪已死。另據《紐約時報》取得的內幕，此次行動早在去年夏天就已展開，在中情局（CIA）逮捕巴格達迪的妻子及一名部下後，確認他在伊德利卜省巴里沙（Barisha）村莊的藏身地點。

►美軍擊殺IS首腦巴格達迪始末 極端派恐號召報復…全球高度戒備！

►照片露餡！川普與歐巴馬最大差異曝光 網友：衣服超日常

►美政府懸賞7億！IS首領巴格達迪「藏匿敵窟、禁電子設備」仍被突襲自爆亡