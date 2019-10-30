深夜私處癢癢的…人妻睜眼驚見陌生裸男正「埋頭狂舔」！老公在一旁睡死了

▲王姓人妻半夜被舔醒，驚現陌生男子站床前。（組合圖／示意圖／pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省江陰市王姓人妻8月25日凌晨3點正在家中酣睡，床邊躺著自己兒子，老公睡在同屋另一張床上。睡夢中，她隱隱約約感覺到有人在摸、舔自己，還以為是同住一屋的老公，罵了一句「神經病」，迷迷糊糊睜開眼，發現床邊竟站著一名一絲不掛的陌生男子，當場嚇瘋尖叫。

綜合陸媒報導，面對如此令人驚悚的狀況，她嚇瘋大喊正在隔壁床呼呼大睡的老公，「老公老公！趕緊起來，有個人！」聽到王女喊叫，陌生男子二話不說掉頭就跑。見此狀況，終於清醒的老公鞋都沒來得及穿，跟著就跑下樓追，沒想到還是被陌生男子溜了。

隨後，王女一家馬上返回家中，清點了家中財物，並沒有發現失竊情況，疑惑之下趕緊報警。警方通過調取了附近監視器，很快有了發現。當天凌晨3點40分左右，一名男子出現在王女租屋附近，全身赤裸，光著腳丫，表情從容淡定，絲毫不擔心被人發現的樣子。

▲嫌疑人潛入受害女家中，猥褻對方。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

畫面顯示，男子不慌不忙地走到一戶人家門前，用手機手電筒照明觀察了一番之後，順原路離開了現場。警員對此判斷，能這樣不穿衣服走路出門的，應該是租住在附近的人。經過調查，這名男子很快就被警方找到。

據了解，南姓男子是此前一起猥褻案的嫌疑人。面對警方的詢問，南男剛開始心存僥倖，表示自己喝多了，未醒酒，什麼都不記得，但面對鐵證，不久後終於交代了入室對王女實施猥褻的全過程。

原來，當天他在喝了酒後，光著身子採用推門的方式，挨家挨戶地試，恰好推到王女的租屋，發現門沒有鎖，就偷偷進去，隨後不斷親、摸對方私處，對熟睡的她進行了猥褻。

南男交代，「自己是河北人，在江陰工作，由於長期和女朋友兩地分居，加上當天喝多了酒，才做出了這樣的齷齪事。」目前，他因涉嫌強制猥褻已經被江陰警方逮捕。

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