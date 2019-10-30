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泰女富豪遭友綑綁手腳　失蹤多日…成「水泥凍屍」密封冰箱飄惡臭

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記者張方瑀／綜合報導

泰國58歲女富豪瓦妮（Wannee Jiracharoenying）被殺害後，遭「水泥封屍」在自家冰櫃中，且她的帳戶被多次提領大筆金額，連信用卡與車都消失無蹤。目前警方已鎖定自瓦妮遇害後就失蹤的朋友，攝影機也捕捉到朋友盜領120萬泰銖的畫面，警方正全力追捕中。

綜合外媒報導，瓦妮10月18日前往清邁附近一座廟宇參拜後，她59歲的哥哥沃拉潘（Woraphan Jiracharoenying）就再也聯繫不上她。直到27日瓦妮的鄰居通報聞到陣陣惡臭，警方才發現她被殺害後「水泥封屍」在自家冰櫃中。根據警方描述，瓦妮的遺體已經嚴重腐爛，手腳被捆綁，且頭被套上塑膠袋，死狀相當悽慘。

瓦妮遇害後，他的銀行帳戶有多筆高額的提領紀錄，就連信用卡與車子也不翼而飛。目前警方已經鎖定瓦妮的朋友Oom，因為他自瓦妮失蹤後也跟著消失，且有攝影機捕捉到Oom在清邁的自動提款機，用瓦妮的卡提領了120萬泰銖（約台幣118萬元），並將瓦妮的BMW轎車留在原地後，搭乘摩托計程車（motorcycle taxi）離開。

泰國警方副發言人克里薩那（Kritsana Pattanacharoen ）表示，「罪犯應該是看上瓦妮的錢，因為瓦妮總是捐給寺廟與醫院非常多錢。」據報導，瓦妮生前非常關注慈善事業，常常捐錢給各大公益團體，在此之前，瓦妮才透過Oom的介紹，捐了近2000萬泰銖給清邁一間醫院。

警方也說，瓦妮的遺體腐壞相當嚴重，目前正採集瓦妮家人的DNA，希望能在2周內驗屍完畢。

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