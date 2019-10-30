婚宴上伴娘跌跌撞撞上台…奔向新郎「說了一句話」！他愣住下秒衝了出去

▲婚禮是很重要的人生儀式。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

吉林市某豪華酒店內一場盛大的婚禮10月16日正在舉行，邀請了眾多來賓一起見證新郎新娘的幸福時刻。當時，在婚禮的一個遊戲互動環節上，主持人剛開口，台下的伴娘卻突然跌跌撞撞跑上了台，奔向了新郎，說了一句話。新郎一聽就急了，直接衝出酒店離開。

據《封面新聞》報導嗎，這個遊戲環節是新娘和新郎共同想出來的，是將婚宴當天收到的所有紅包裝在一個挎包內，隨後讓伴娘拿上台，由新郎交給新娘，象徵著以後家中的「財權」由新娘負責。

這本是一個挺有趣的設計，但是當主持人剛開口，台下的伴娘卻跌跌撞撞跑上了台，奔向了新郎大叫，「錢，錢沒了！包被偷了！」新郎一聽就急了，招呼伴郎就追了出去。

按照伴娘的指引方向，新郎和伴郎在一間酒店房間內，找到了丟失的挎包。可是，包裡只剩少量紅包了，大多數的紅包都被盜走了。很快，警方抵達現場，發現此案竟是在眾目睽睽之下作案，認為這個嫌疑人膽子極大，立即加大警力調查。

▲大陸一場婚宴，卻被伴娘的一句話告吹。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

警方調取了攝影機畫面，並進行了大量的走訪調查，很快發現了趙姓嫌疑人。趙男體態較瘦，頭髮稀疏，身高不高。經過確認，他與新娘方或者新郎方以及婚宴策劃公司都沒有關係，卻一直在現場。

12小時後，警方在KTV中逮捕了正在獨自唱歌的趙男。吉林市公安局昌邑分局刑警大隊二中隊民警劉天一表示，嫌疑人利用類似手段作案數起，「1起未遂，另外數起均得逞。」他稱，趙男涉嫌作案5起，涉案金額超過10萬元人民幣（約新台幣43萬元）。目前，警方還在進一步調查案件當中。

我該答應女友嗎？