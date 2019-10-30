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美中第一階段協議「可能趕不上智利APEC」　美股臉又綠了

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▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲川習將在智利APEC碰頭，能不能簽署第一階段協議讓外界矚目。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

川普於美東時間28日表示，美中第一階段協議超前許多，將會在智利亞太經濟合作會議（APEC）上簽署；然而才過一天，白宮官員就透露，文本的進度恐怕來不及讓兩國元首在智利敲定協議了。

本屆APEC（Asia-Pacific Economic Cooperation）將於11月16日和17日在智利舉辦；根據《路透社》報導，白宮一名官員週二（29日）表示，美中兩國的協商代表正努力完成協議文本，好讓總統川普和中國國家主席習近平能在智利簽署協議，但變數再生，「就算不是在智利簽的，也不代表協商破局，只是還沒有準備好而已。」

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普28日表示，美中第一階段協議佔整體協議很大一部分。（圖／路透）

該名官員指出，「我們的目標當然是在智利簽署，但有時候就是會發生文本來不及完成這種事。但過程進行還算順利，我們期待能夠趕上智利峰會。」

川普、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和其他官員都曾經對外表示，經過16個月的貿易戰，現在第一階段協議正順利接近完成點，但若未能成功在智利峰會上簽署倒也沒什麼關係；白宮發言人迪利（Judd Deere）也證實雙方仍在努力完成協議。美股再度開心不過一天，又因為路透社的獨家披露而受挫。

►美中第一階段協議超前時程表！　部分中國輸美商品擬延長關稅豁免

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