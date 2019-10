重砲轟CNN將「39凍屍案」當政治道具　央視：欠中國人一個道歉

▲央視認為CNN將移民死亡案件當成政治工具來評判中國。(圖/路透,下同)



實習記者陳妙津/綜合報導

英國埃賽克斯郡(Essex)的貨櫃車藏屍案引發全球關注,因死者均持偽造中國護照,一度傳言39名遇難者皆為中國人。中國外交部25日召開記者會時,美國CNN記者更將此事與中共建政70周年做連結提問,讓央視新聞發出熱評,重砲抨擊該記者的提問「欠39名死者家屬及中國人一個道歉」。

CNN記者在會中問道,「在歡慶中共建政70週年沒多久後,中國公民是出於什麼動機,竟以這種方式試圖偷渡離開,外界又該如何看待?」外交部發言人華春瑩則立即回覆稱CNN記者的提問「不合時宜」且「先入為主」。

▲大陸外交部發言人華春瑩。(圖/翻攝自大陸外交部官網)



事件迅速延燒,除了引來中國大陸網民怒火外,央視新聞客戶端也在28日發出熱評,以「CNN的險惡扭曲被這個問題暴露」為題,提到CNN記者面對悲劇事件既不求證,也缺乏基本同情心,「一上來就對這起悲劇發出咄咄逼人的『靈魂追問』,既不專業,也明顯違背新聞倫理。」

熱評表示,「CNN帶著偏見報導世界早就不是新聞,我們已經不是Be the first to know(第一個知道)了,試圖將千里之外的偷渡事件和中國國慶掛鉤,不知是想達成何種隱喻。除了桂冠詩人,只有CNN記者有如此豐富的想像力。」

最後,熱評重砲批評,CNN記者將無辜逝去的39條生命當成政治道具,好用以質疑中國的成就,「這種荒謬、冷漠把某些人披掛多年的人權、人性、普世價值拋到了爪哇島。CNN記者,欠遇難者家屬一個道歉,你欠中國人一個道歉,儘管你身上的欠帳已經夠多了。」

貨櫃車藏屍案目前仍在調查階段,但近日有消息指出,39名遇難者中有越南籍人士持偽造的中國護照偷渡,卻在過程中不幸枉死。

