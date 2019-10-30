華聞快遞／天津移動5G基地台估「年底建成3千座」　2020年計畫破6千座

▲天津市。（圖／CFP）

《天津》天津移動5G基地台年底建成3000座

資料顯示，目前天津移動現已有近4000戶5G用戶，天津移動也將繼續加快「一流5G網絡」建設。預計到2019年底，將建成3000座5G基地台，5G客戶隨之繼續保持快速增長態勢。到2020年底，將累計建成6000座5G基地台，助力天津市5G網路覆蓋實現全中國領先。（新華網）

《山東》第三屆中國企業改革發展論壇11月2日在濟南舉行

11月2日至4日，以「加快新舊動能轉換、推動高質量發展」為主題的第三屆中國企業改革發展論壇將在濟南舉辦，搭建政、企、研、媒等各方對話、對接、對標平台，為企業更好轉型發展獻智獻策。（新華網）

《陝西》西安市頒布十大措施提振消費市場

西安市近日頒發《商貿領域提質升級促消費穩增長若干措施》，計畫採取十大措施，增強消費對經濟發展的基礎性作用，持續提升傳統消費，大力培育新興消費，不斷激發潛在消費。措施自發布之日起執行，有效期至2022年12月31日，與現行其他服務業發展支持措施不重複享受。（新華網）

《江蘇》江蘇加快改善蘇北地區農民群眾住房條件

江蘇省加快改善蘇北地區農民群眾住房條件現場推進會28日在宿遷市召開。相關單位提出，計劃3年內改善蘇北30萬戶農村住房條件，省級財政已預撥逾100億元（人民幣）專項資金，今年年底前改善10萬戶農民住房條件。（新華網）

▼江蘇省。（圖／CFP）

《廣東》廣東自貿試驗區吸引1.5萬家港澳資企業入駐

以「開放創新，互聯互通」為主題的2019年世界自貿區（橫琴）論壇29日在珠海開幕。資料顯示，廣東自貿試驗區累計入駐1.5萬家港澳資企業，區內港澳青年創新創業團隊超過400家。（中新社）

《湖北》11月1日起湖北征地補償標準調高34.37%

湖北省政府日前印發《關於公佈實施湖北省徵地區片綜合地價標準的通知》，調高湖北省徵收集體土地的綜合補償標準，平均標準由現行的每畝32990元（人民幣，下同），調整到每畝44330元，每畝提高11340元，漲幅34.37%。新標準將於2019年11月1日起執行，原徵地補償標準同時廢止。（中新社）

《山西》山西篩選39個能源項目 總投資額超過2000億元

山西省與全球新能源500強企業合作對接暨項目簽約儀式近日在山西太原舉行。山西圍繞新能源、焦炭產品製造、煤化工等多個產業，篩選39個投資合作類項目，總投資額達2154.5億元人民幣。（中新社）

《北京》北京退稅商店增至483家

本月北京市在全中國率先試點離境退稅「便捷支付」，並同步實施離境退稅「即買即退」，讓入境旅客暢享到了「北京速度」。市稅務局表示，目前本市退稅商店已發展到483家，退稅申請率由最初的56%增長到85%，退稅商品銷售額超過7億元，年均增幅高達40%。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）