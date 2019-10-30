陸委會指香山論壇「批美嚇台」　國台辦：一派胡言

▲第九屆北京香山論壇。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

日前北京舉辦第九屆「北京香山論壇」，針對兩岸情勢，大陸國防部長魏鳳和表示「搞分裂只能是死路一條。」遭到台灣陸委會回擊，香山論壇變成批美嚇台的場域。對此，國台辦發言人馬曉光表示，「一派胡言。」

▲第九屆北京香山論壇，大陸國防部長魏鳳和表示「搞分裂只能是死路一條。」。（圖／記者任以芳攝）

上周「北京香山論壇」剛落幕，主題聚焦「維護國際秩序，共築亞太和平」。魏鳳和發言時，特別提及兩岸關係，聲稱「絕不會任由台獨份子鋌而走險，絕不會坐視外部勢力插手干涉，祖國統一是『人間正道』，搞分裂只能是死路一條。」當天，陸委會回應，香山論壇已成為中共專屬的「批美嚇台」場域，無助於亞太安全對話、更破壞區域和平。

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

針對陸委會回應，國台辦發言人馬曉光表示，「陸委會的說法完全是一派胡言。」2006年起北京香山論壇自已經召開九屆，成為大陸主辦的規格最高、規模最大的「一軌半」的安全對話平台，目的增進安全互信，有助於地區國家間增進相互瞭解和互信，減少誤解和誤判。

馬曉光最後再點名陸委會，他表示，「我要糾正一下陸委會的錯誤說法，反對遏制台獨不是在恐嚇台灣。」大陸和台灣同屬一個中國，在九二共識基礎上維護兩岸關係和平發展，是台海和平穩定的保障。台獨分裂勢力及其活動才是台海和平穩定的最大威脅，反對和遏制台獨才能維護台海和平，維護亞太地區繁榮穩定，維護兩岸同胞的根本利益。