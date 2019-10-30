彭斯演說「美國與台灣站在一起」 　國台辦：民進黨媚態令人不齒

▲美國副總統彭斯日前演講，表示美國與台灣站在一起。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／北京報導

美國副總統彭斯（24日）在華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）針對美中關係發表演講，他表示，美國與台灣站在一起，美國政府批准額外對台銷售，也承認台灣在全球貿易經濟中佔有重要地位。對此，大陸國台辦發言人馬曉光也回應，「民進黨當局挾洋自重，這種媚態令人不齒。」

國台辦上午舉行例行記者會，有陸媒問到「美國副總統彭斯24號發表親台言論，稱要和台灣站在一起，台對外交往部門表示感謝。」對此，馬曉光回應，「民進黨當局挾洋自重、甘當棋子，到了饑不擇食的地步，這種媚態令人不齒。」

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

彭斯也提到，大陸透過金錢外交，在一年內誘使兩個國家與台灣斷交，轉向和大陸建交，對台灣民主的施壓，「國際社會永遠不該忘記，它與台灣的交往不會威脅到和平，而是會保衛台灣及整個區域的和平。」對此，馬曉光指出，「台灣問題是大陸的內政，不允許外國勢力插手干涉。希望美方切實遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要向台獨勢力發出錯誤信號，妥善處理涉台問題。」

關於彭斯日前涉華演講，不只公開挺台，對於大陸社會制度和人權宗教也提出批評，遭到大陸外交部長王毅回擊，「一派胡言！」。大陸外交部發言人華春瑩也表示，「奉勸美國一些人好好照照鏡子，認清自己的問題，管好自己的事情，不要再滿世界大放厥詞，早點收起那套損人不利己的把戲。」