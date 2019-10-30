搶救瀕危語言！師徒制傳承族語　花蓮開辦撒奇萊雅族語課程

▲花蓮市以師徒制方式開辦族語研習課程，希望語言文化可以代代傳承延續。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為喚醒原住民族群對自己語言的覺醒與認同，市公所開辦阿美族、撒奇萊雅族及太魯閣族等族語研習課程，希望能全面倡導「人人說族語」運動，使語言文化可以代代傳承延續。

「u kalawlaway a kulit kuyni….」，教室裡迴盪著小朋友整齊說族語的聲音。昨天的課程是認識顏色，由蔡淑君老師來授課，她也是瀕危語言撒奇萊雅師徒制的學員，小朋友依據蔡老師手上不同顏色的筆，流利的以族語說出「這是黃色」、「這是一支黃色的筆」等句子。

▲奇萊雅族語研習課程由蔡淑君老師授課，她也是瀕危語言撒奇萊雅師徒制的學員。

撒奇萊雅語研習課程自九月十六日起，每週一、四晚上兩小時的課程，邀請耆老奴娃旦歐‧辜木的來教導十六名大、小朋友說族語，十二堂課課程內容設計很生活化，包括從最基本的介紹自我開始，到認識數字、顏色、天氣變化、動植物、山川地形等。

市長魏嘉賢表示，希望未來在推動各式族群課程，都能有更多的學員一同來參與，也期望每個族群都能得到平等的重視，族人都能捍衛祖先傳承下來的文化及語言。

▲市長魏嘉賢對上課小朋友能流利的說出族語，豎起大拇指。

台灣撒奇萊雅族協會理事長顏苡嘉表示，瀕危的語言有如在加護病房的語言，希望撒奇萊雅語能從加護病常轉入普通病房再到出院，讓族語真正延續下去，「歡迎大家一起來參加族語課程，喜歡自己的語言、愛自己的族語」。

原行課課長曾雅婷表示，原民會針對瀕危語言提出師徒制來推廣族語學習，學生必須跟著老師學習三年後即獨立教學，而撒奇萊雅語就是瀕危語言之一。

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