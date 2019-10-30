　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／卵巢腫成4倍大痛爆！18歲女大生「捐卵賣錢」命危了…腹腔全是血

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

私密處,下體,陰道。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女大生腹部劇烈疼痛，醫師檢查後才知，她的卵巢竟腫成4倍大。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱世凱／綜合報導

廣東省廣州市一名18歲的少女小芳（化名）近日因為劇烈腹痛、腹脹，所以在朋友的陪同下趕緊到當地醫院求診。醫師詢問病情時，小芳和朋友卻都支支吾吾不願透露太多，只說曾經做過取卵手術；直到醫師檢查後發現，小芳罹患嚴重卵巢過度刺激症候群合併腹腔內出血，卵巢大小竟然是正常女性卵巢的4倍，「恐怕會因出血性休克喪命」。

據《看看新聞》報導，廣醫三院生殖醫學中心主任黃青表示，小芳的症狀和各種檢查結果顯示，她出現了嚴重卵巢過度刺激症候群，腹腔內還大量出血，導致有出血性休克症狀和部分卵巢組織壞死等嚴重併發症；經過團隊積極救治後，小芳最終保住了性命，但是因為卵巢組織出現壞死情況，因此必須切除，恐怕會影響她以後的生育功能。

▼醫師認為，小芳之所以患病恐怕與賣卵有關。（圖／CFP）

▲▼沮喪,人妻,女人。（圖／CFP）

不過18歲的少女為何會多次進行取卵行為呢？黃青說，這或許是利益使然，才導致不少女大學生在完全不了解取卵風險的情況下盲目「賣卵」，間接對身體造成巨大的傷害。據悉，卵巢過度刺激症候群（OHSS）是輔助生殖技術過程中催促排卵引起的常見症狀，主要臨床表現為腹脹、嘔吐、腹瀉、卵巢增大、呼吸窘迫症候群、血栓形成等，甚至出現多重器官衰竭和危及生命。

報導提到，女性一生中一般只有400至500個卵發育成熟並排卵，黃青提醒，即便是做試管嬰兒的女性，用常規方法取卵後，也仍需等待2到3個月之後才能重新催促排卵。「捐卵」者如果在相鄰月份重複這個動作，可能會導致卵巢儲備功能下降，日後想自然受孕就會比較困難。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
直播中摔落富士山失蹤2天　救援隊發現屍體了
見女友家長「伴手禮超觸霉頭」！他被臭罵：原來台灣不能送這個
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

姐姐不給玩手機！16歲弟氣炸「猛砍她身亡」下秒23F跳樓慘死…媽前一天才剛生日

人妻車內與上司纏綿！老公打來她「語氣急促掛斷」下秒車門開…悲劇了

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」媽也勸不動…新婚妻笑：跟我兒子一樣大！

影／爸媽缺席家長會！紅衣男孩「持刀坐27F邊緣」絕望了：明明答應過的…

13歲少年求歡遭拒！竟「殘殺10歲女童」裝塑膠袋丟棄　家長0道歉：怕挨揍…

離婚半年！她驚見前夫牽著「新歡＋一對1歲雙胞胎」逛街…瞬間臉綠秒懂

懷孕妹幫指揮倒車！下秒遭撞慘死「腹中兒也沒了」…姐姐淒厲哭喊：救命

奧迪停地下室「離奇消失」…車主一看監視器傻眼：鄰居13歲小孩開去上學了

香港網紅遭「斷頭塞箱」棄屍竹圍！兇嫌願赴台自首：希望別判死刑

5歲女童玩溜滑梯「狂揉眼睛」癢炸！醫檢查拉出「20條陰蝨」嚇傻…還在蠕動

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

小禎離婚因女兒一句「希望有人疼妳」　祝福李進良.田欣：她跟他那麼多年了..

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

雪恥了！P.O認不出川普被笑一年...　答對「俄國總統普丁」全場激動

魂飛也要挑戰！52項高低空設施在桃園 有5層樓高「自由落體」

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

我不會停歇！林鄭：落實一國兩制讓分裂的社會重拾信任

右眼視線逐漸模糊！36歲男刮痧完中風　醫曝「危險部位」：不能亂按

民調27.7%挺「台獨」　馬曉光：陸委會製造數據的能力大家都清楚

香港疑有「刺鼻毒氣」　3歲女童「暴露10多分鐘」起紅疹狂抓

深夜私處癢癢的…人妻睜眼驚見陌生裸男正「埋頭狂舔」！老公在一旁睡死了

影／卵巢腫成4倍大痛爆！18歲女大生「捐卵賣錢」命危了…腹腔全是血

破6年新高繼續漲！　大陸豬肉上週每公斤衝220元飆11%

缺德男「車廂內脫鞋」逼全車聞腳臭　可怕臭味連他自己都掩鼻！

搶救香港中小企業　李嘉誠基金會砸10億元「應急錢」計劃

區議會絕非播「獨」舞台！新華社批黃之鋒：有何資格參選

Apple拚了　申辦學生Apple Music方案就免費看Apple TV+

胖柴扮成「無臉男」一臉無奈打哈欠　網友笑翻：好適合喔！

購物還能賞浪漫海景日落！三井Outlet橫濱港灣　2020年4月全新開幕

業務員離職保單變孤兒！保險專家曝光「二四心法」自保權益…破解地雷服務

門都沒有！統一發票防弊機制　想詐領無所遁形

我不會停歇！林鄭：落實一國兩制讓分裂的社會重拾信任

AirAsia明年1/22飛台北-沖繩！　「單程588元」超殺開航價31日開搶

「年輕人愈了解我，愈支持我」！　韓國瑜座談會後自信喊：我最照顧他們

中信盃黑豹旗／高鳳工家小高一初戰大勝　把孩子留高雄目標科班

熊貓外送員逆向竄出…留下一句「歹勢」快閃！駕駛嚇出汗：不要命了嗎

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

大陸熱門新聞

姐姐不給玩手機！16歲弟猛砍她身亡再跳樓輕生

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

富二代性侵班花「掐死她」　母求償758萬

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」

7歲童出門玩　2天後浮屍化糞池

67歲產婦出院　老公透露「懷孕背後原因」

罰伏地挺身10下　女童下半身癱瘓

玩手機被沒收！男高中生6F跳下四肢扭曲亡

15歲女跳樓亡...死前抱棉被進老師宿舍

小雞抓走3隻剩幾隻？家長老師戰翻

他吃麵花85元「付了100萬」

影／大陸老翁手工做「魯班凳」　國外網友全看傻

1歲兒遭爸爸開車「撞倒輾斃」　媽目睹痛哭

天使臉女醫脫白袍露「最激辛身材」　奧客家屬秒閉嘴

更多熱門

相關新聞

男大生下藥女同學！自慰再性侵下場曝

男大生下藥女同學！自慰再性侵下場曝

台南地方法院審理一起性侵案件，彭姓男大生到女同學家寫報告，之後假藉外出買飲料之名，在飲料中下藥，等到女同學喝完不醒人事後，對她上下其手，自慰射精後又強制性交得逞。彭男上訴辯稱自慰後「不舉」，但被高等法院法官駁回並判處7年10月徒刑定讞；台南高分院合議庭則判彭須賠女方120萬元。

清大女舍偷拍洗澡　他瞎辯借衛生紙

清大女舍偷拍洗澡　他瞎辯借衛生紙

球星周伯勳偷吃女大生　賠償未婚妻「5個月就放生」

球星周伯勳偷吃女大生　賠償未婚妻「5個月就放生」

女大生上課訂外賣　外送員5字回應讓她傻了

女大生上課訂外賣　外送員5字回應讓她傻了

36歲罕病媽生44孩　醫生切子宮才停止生產

36歲罕病媽生44孩　醫生切子宮才停止生產

關鍵字：

賣卵女大生卵子卵巢卵巢過度刺激症候群

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

姐姐不給玩手機！16歲弟猛砍她身亡再跳樓輕生

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

魏德聖台南蓋135億「豐盛之城」　2025年開幕

國軍留不住…4西點軍官「10年就報退」

李亞萍爆買百萬鹿胎盤救余苑綺！廠商洗腦：癌指數降到0

汪散步完拆家　溝通師5字笑翻她

劉致榮退出中華隊　台電王宗豪補

單親媽帶小孩送外賣！停紅燈收3檢舉

「最正馬尾女警」新衣曝光　胸前沒黏好「露邪惡陰影」

藝能界騙徒靠周杰倫、浩子合照　海誆5千萬

陳孝萱離婚14年「電梯激吻新歡」

更多

最夯影音

更多
超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！
突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面