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九州工大教授壞壞完戀上風俗妹　聘偵探查出住址「跟蹤2個月」

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記者黃翊婷／綜合報導

日本九州工業大學特任教授金田寬平時就有買春的習慣，某次他與風俗店的員工桃子（化名）發生性關係後，就一直念念不忘，並從8月開始跟蹤至10月，甚至傳送「好想見妳」等簡訊騷擾，最後反而被警方依違反跟蹤狂規制法（ストーカー規制法）逮捕。

女友,妹子,正妹,女生（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲金田寬戀上桃子，展開猛烈追求卻把人給嚇跑了。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本文當事人無關）

綜合《NHK》以及《產經新聞》報導，金田寬從去年6月開始，以每個月3、4次的頻率請風俗店派員到家中提供性服務，在某一次交易過程中，他對年約20多歲的桃子一見鍾情，希望能和對方成為真正的男女朋友，沒想到卻因為過度騷擾而被店家列入黑名單，禁止繼續消費。

但金田寬並沒有因此放棄，他僱用私人偵探查出桃子的住處以及聯絡方式等個人資料，不僅頻頻傳送「好想見妳」等簡訊，還從今年8月開始跟蹤，甚至會在住家附近埋伏，嚇得女方乾脆跑進派出所求救，這才揭穿整起事件。

▲▼嗜睡正妹被誤診！5年後找出病因，卻嚴重到需換心臟，示意圖。（圖／LibreStock）

▲金田寬每月都會請風俗店派人到家中提供性服務。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

對於桃子的指控，金田寬辯稱是因為遲遲沒有收到簡訊回應，才會前往住處一探究竟，並非跟蹤。不過，日本警方調查後不採信金田寬的說詞，日前依違反跟蹤狂規制法將他逮捕送辦。

由於金田寬是九州工業大學的特任教授，如今卻爆出這樣的性醜聞事件，消息傳開後，也掀起推特上的日本網友熱烈討論，紛紛留言表示，「他的年紀都可以當女生的爺爺了，真蠢啊」、「九州工業大學的網站頁面是刪除金田寬的資料了嗎？速度超快」、「都68歲了還是單身，他自己應該也有問題吧」。

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