「藝能界騙徒」手法曝！入教蹭飯湊合照　一份關鍵文件讓他海詐5千萬

▲李冠億加入藝人教友眾多的新生命教會（圖），結識了許多藝能界人士。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣男子李冠億2015年利用藝人周杰倫準備在上海投資健身房的名義，向大陸裝潢包商借款新台幣800萬元後人間蒸發，害包商留下遺書失聯，包商母2度自殺未遂，鬧上媒體版面。

「就是因為這些照片，加上我認識他的過程，讓我誤信他的說詞，沒想到最後才知道根本是一場騙局！」Ｘ先生表示，他是2、3年前在「新生命教會」認識李冠億，國內許多藝人都是該教會的教友，常常會在此做禮拜。

Ｘ先生回憶說：「教會的活動其實有分藝人組跟其他組，也不知道為什麼他能夠混到藝人組這邊來。演藝圈的幕前、幕後人員只要去完教會，常會聚在一起吃飯聊天，順便幫彼此禱告。」

「當時我比較常跟藝人劉畊宏、陳楚河等人一起吃飯，李冠億也跟著我們聚過幾次，但我對這個人其實沒什麼印象。去年初，他突然用臉書私訊我，我當下想不起這人是誰，他主動提起與畊宏、楚河吃飯的事，我一聽是教會的教友就放下心防，我想教會的人應該都很單純，沒想到卻遇到魔鬼！」X先生提起認識李的過程，情緒仍舊忿忿不平。

一開始，李冠億只是向Ｘ先生噓寒問暖，說自己在上海的健身房當總監，因為知道X先生也常到大陸工作，所以約他有空一起吃飯。過了一陣子，Ｘ先生到大陸工作，李也真的作東約吃飯，還帶了一些當地有頭有臉的人來。後來李冠億失聯，Ｘ先生向其他人聯絡詢問之後，才發現李是想藉由介紹這些朋友，讓大家覺得他很「靠譜」，為日後的詐騙行為鋪路。

李冠億詐騙對象之廣，除了演藝圈人士，連他當時介紹給X先生認識的一名大陸融資公司老闆也受騙上當，後來該名老闆與Ｘ先生用通訊軟體拉了一個受害人群組，成員多達十數人，包括李上班的健身房會員也在其中，有會員表示李根本就不是總監，只是小業務員。

Ｘ先生表示：「李冠億最厲害的是，他跟你佯稱投資失利需要周轉的時候，都拿得出『正本合約書』來證明，博取你的信任，事實上，這些生意跟他一點關係都沒有。但更讓我無法接受的是，台灣的司法單位竟能讓一個被通緝的人，在海關出出入入，發布通緝到底有什麼意義？」

原來Ｘ先生去年三月借錢給李冠億，等了半年李仍不還錢，只好向法院提告，李因屢傳不到遭法院通緝。沒想到，Ｘ先生輾轉聯繫上李的大陸前女友，對方竟告知，李被通緝後，還曾帶她回到台灣，大大方方進入海關，且到處遊山玩水，原來是李自己跑到法院報到，才解除當時的通緝身分。

Ｘ先生揮舞著手中資料表示：「李冠億真的很惡劣，甚至還拿借來的錢去錢莊放款，他曾跟我說，正在大陸進行『洗錢』工作，賺到錢就還我，簡直離譜至極！這一次李不但被檢察官起訴，而且再次遭到通緝，我只希望台灣海關不要再讓他來去自如，也要提醒大家注意，不要再有人被騙了！」

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