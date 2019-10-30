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《大時代》演員涉「4億吸金案」30萬交保　北聯幫主聲押禁見

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記者黃翊婷／綜合報導

北聯幫幫主王際平外號「平哥」，他涉嫌找來李姓正妹「Ruby」當講師，號召民眾投資地產，幹部成員不僅包含本土劇演員成潤（本名陳伯偉），就連曾任台東市長的陳建閣也被查出牽涉這起4億元的吸金案。檢方29日深夜將王際平、陳建閣兩人移送複訊，30日凌晨向法院聲押禁見王男。

涉吸金4億，北聯幫主遭聲押禁見。（圖／東森新聞）

▲王際平面對媒體追問，全程不發一語。（圖／東森新聞）

現年57歲的王際平曾是北聯幫第四任幫主，2019年6月間他回任幫主，還特地在圓山大飯店席開百桌慶賀，一度引來警方到場監控。台北地檢署日前偵辦瑞傑地產4億元的吸金案，意外在負責人名單發現前台東市長陳建閣，而瑞傑地產的實際負責人則是王際平，29日立即指揮調查局、刑事局等單位，兵分14路大舉搜索相關處所。

檢方調查，瑞傑吸金案裡的幹部成員還包含藝名成潤的本土劇演員，他們找來外貌清秀的李姓正妹擔任講師，號召民眾投資泰國地產，宣稱前兩年保證獲利一成，實際上卻是讓投資人血本無歸，預計受害人數高達200人，全案將依違反《銀行法》的方向偵辦。

▲▼ 李姓正妹涉瑞傑吸金案遭約談到案。（圖／記者劉昌松翻攝臉書）

▲李女長得相當漂亮、有氣質，卻是吸金案中負責號召民眾的講師。（圖／翻攝自當事人臉書）

而檢方29日複訊後，以30萬元讓成潤交保候傳，李姓講師則以20萬元交保，其他包含董監事楊燕婷等4人則各以10萬元交保，另外兩名證人請回；接著，檢方在同日晚間10時將陳建閣、王際平移送複訊，今日（30日）凌晨已向法院提出聲押禁見王男。

由於這起案件涉及多位名人，其中，過去以扮演反派角色聞名的演員成潤更是受到許多負面批評，他曾經演過《廉政英雄》、《風水世家》等知名戲劇，甚至在近期討論度很高的《大時代》中演出，如今捲入吸金風波，未來星途恐怕會大受影響，也讓粉絲們感到相當可惜。

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