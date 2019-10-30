「蘇貞昌們一個比一個兇狠瘋狂」　李艷秋：讓人想起為何討厭民進黨

▲李艷秋說，蘇貞昌為港嫌陳同佳來台投案的事，向國人描述整件事的邪惡操作。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

資深媒體人李艷秋以「蘇貞昌們讓人想起為何討厭民進黨」為題發文，「蘇貞昌們的張狂，提醒大家想起，為什麼去年的選舉，討厭民進黨是全民最大黨。而那時的教訓，顯然民進黨已經忘得一乾二淨。如果選民也忘得乾淨，以後我們連蘇貞昌們的鼻孔都看不到，只能仰望他們的後腦勺了。」

李艷秋29日在「李艷秋的新聞夜總會」臉書說，行政院長蘇貞昌為港嫌陳同佳來台投案的事，向國人描述整件事的邪惡操作，包括前總統馬英九夥同律師密友陳長文，為港府反送中籌劃脫困，由政協牧師管浩鳴牽猴跑腿；馬英九故意為受害人哽咽，再由國民黨一旁吆喝，「整起陰謀經過他用照妖鏡一照，魔鬼中的魔鬼都現形了，最後還用鼻孔『哼』一聲作為故事的結尾。」

李艷秋表示，內政部長徐國勇也不遑多讓，怒指記者要他問話客氣點；法務部次長蔡碧仲再補一槍，說不顧國家利益就是魔鬼，「啊！那個好熟悉的，一向雙重標準、轉移焦點、栽贓抹黑、沒有是非，只有政黨利益沒有行政中立的民進黨又出現了，或許，他們從未改變過。」

李艷秋指出，長期觀察民進黨就知，「他們悲情的時候，要的是同情票；他們兇狠的時候，拉的是流失的票；他們高舉主權的時候，賣的是恐共票；他們指控別人賣台的時候，固的是基本票。」

▼李艷秋發文批評民進黨。（圖／翻攝「李艷秋的新聞夜總會」臉書）

李艷秋認為，「這次的陳同佳事件，蘇貞昌們一個比一個兇狠瘋狂，其實只有一個原因：這個案子影響民進黨選情，基層及中間選民反應極差，選票流失嚴重；他們罵得越大聲，甚至不惜散播假訊息，轉移栽贓給馬英九，就表示情況真的很嚴重。」

李艷秋說，蘇貞昌在事件前後的發言其實很容易解讀，一開始他說不接受嫌犯來台，真正要凸顯的其實是「我們不是韓國瑜，對林鄭畢恭畢敬」，自己做出放棄國家主權的事，還可以套對手紅帽痛打一頓。

李艷秋表示，當社會質疑聲起，開始影響選舉的時候，蘇貞昌改口說「香港不辦台灣辦」，把錯誤的決策硬凹回來，還彰顯自己有擔當；由於選情仍未止血，於是拉高分貝找出「馬維拉」救援，政府之所以無法正確處理這件事，全因馬英九及馬友友們與中國唱和，民進黨一直在與魔鬼戰鬥，藉此向支持者討拍，也讓對手在紅帽下抬不起頭來。

▼李艷秋認為，在陳同佳案，「蔡英文讚許蘇貞昌這樣幹。」（圖／翻攝蔡英文臉書）

「最後還有一招，他突然提起，台灣有兩名死囚應該執行死刑」，李艷秋指出，其實蘇貞昌是隔空恐嚇陳同佳，「你最好別來，因為你來了，會影響民進黨選情。這些轉變很扯吧！但明顯的，蔡英文讚許蘇貞昌這樣幹，他們認為綠營的支持者就吃這一套，他們心裡認定支持者就是愚民，不管政績再差，人民再苦，祭出這兩個法寶，加上國家機器運作，選票就會歸位。」

李艷秋寫道，民進黨完全執政4年，到現在仍然靠小紅帽和綠巨人選舉，完全看不到品格操守的下限，「蘇貞昌們的張狂，提醒大家想起，為什麼去年的選舉，討厭民進黨是全民最大黨，而那時的教訓，顯然民進黨已經忘得一乾二淨。如果選民也忘得乾淨，以後我們連蘇貞昌們的鼻孔都看不到，只能仰望他們的後腦勺了。」

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