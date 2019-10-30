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中華棒球隊搶進東奧「20億地下賭盤啟動」中華隊「7局隱憂」曝光

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▲▼二十億賭盤啟動。（圖／周刊王提供）

▲每逢國際賽，總有許多地下賭盤蠢蠢欲動。圖為去年警方破獲地下簽賭站畫面。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／周刊王

中華隊在亞錦賽連贏宿敵韓、日，摘下睽違多年的金牌，再度喚醒國人的棒球魂。11月2日即將開打的12強棒球賽，事關中華隊能否取得日本東京奧運（東奧）門票，更是全民關注焦點，連有案在身遭到限制出境的中華棒協理事長辜仲諒，都先繳交5億元保證金，向法院請假飛去日本觀賽。

本刊調查，看好12強棒球賽的火熱度，運動彩券賭金上看6億元，地下賭盤賭金則翻倍以上，有組頭甚至預言超過20億元。以實力而論，12強都有大聯盟2A、3A的水準，中華隊究竟如何搶進複賽、擊敗韓國，絕對是一場硬戰！

▲▼二十億賭盤啟動。（圖／周刊王提供）

▲甫結束的亞錦賽，中華隊逆轉日本拿下冠軍。

甫落幕的亞洲棒球錦標賽，中華隊在冠軍賽對上日本隊，在驚濤駭浪中逆轉勝，拿下睽違十八年的金牌。不過對亞洲諸強來說，亞錦賽只是熱身賽而已，爭奪東奧資格的世界十二強棒球賽，才是真正的肉搏戰。

迷間有句玩笑話，「如果比賽只打七局，中華隊無敵。」這顯示中華隊以往在比賽後段時，常會被逆轉落敗。這種狀況在加入了突破僵局制後更為明顯，依照過去國際賽的紀錄，中華隊只要進入延長賽打突破僵局制，大概十打九輸，要如何突破這種心理困境，是一大挑戰。

每逢國際賽事，除了精彩的比賽之外，賭盤、運彩等投注的輸贏也是許多人關心的重點之一。四年前的第一屆十二強棒球賽，當時台灣運彩的銷售金額高達六億元。

▲國慶日登場的台灣英雄大遊行中，中華隊一亮相就引來熱烈歡呼。

台灣運彩公司預計在開賽前兩天（十一月一日）開出賠率，並會依照投注人數與對戰組合，隨時調整賠率。台灣運彩公司樂觀判斷，有中華隊的比賽一定會湧入許多「愛國投注」，以今年台灣的棒球熱度，本屆十二強賽運動彩券的銷售額絕對會高於上屆，「如果中華隊順利進入複賽，也會大量提升買氣。」

本刊調查，雖然國際賭盤目前還沒有看見十二強比賽的投注項目，不過，台灣運彩公司一旦開出賠率，各地下賭盤就會陸續上場。南部一家地下投注站分析，「本屆中華隊奪冠的賠率，應該會比上一屆的一比八略低一些。而地下投注的規模，通常會是運彩銷售規模的翻倍以上，本屆絕對會超過十二億元，連同運彩賭金加起來，一定不只二十億元。」

據了解，地下賭盤多半看好這次中華隊的「賭市」，對中華隊的名次卻持保留態度，幾家地下投注公司私下做了一個假排名，認為本屆十二強奪冠的機率依次是日本、美國、韓國、古巴、墨西哥、中華隊。也就是說，或許中華隊進入複賽不是問題，但要爭取更好的成績，甚至直接拿到東奧門票，還是要靠點運氣。

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