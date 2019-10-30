國軍留不住…4位西點畢業軍官「服完10年役就報退」　女少校成現役最資深

▲國軍送訓西點軍校的4名軍官紛紛期滿報退；然而仍有願意留下繼續為國效力的其他軍官。（示意圖／翻攝國防部發言人）

記者張靖榕／綜合報導

畢業自美國西點軍校的2名國軍軍官，於2019上半年達到10年法定役期後，不約而同報退，引起高層關切。陸軍司令部週二（29日）指出，在各級長官約談後，2名軍官仍決定退出軍旅生涯。

根據《聯合報》報導，國軍軍官分別為砲兵江奇峰少校，以及裝甲兵連于仁少校，在從美國西點軍校畢業回台服役達10年後，先後決定報請退伍。

陸軍司令部29日下午表示，2人回國服役都依《任官條例》受訓及接受派職，也完成相關受訓和連長等重要職務歷練。陸軍司令部指出，2人雖經各級長官約談，仍以個人生涯規劃為由辦理退伍，對此陸軍表達尊重，希望2名少校回歸社會能發揮所學。

連于仁和江奇峰分別為中正預校92、93年班第一名畢業的學生，並被選派至西點軍校深造，分別於2009年及2010年畢業。其中，連于仁因就讀機械系航太組表現優異，被西點推薦，後獲得美國《航太科技週刊》（AVIATION WEEK）主辦2009年美國「明日領袖」（Tomorrow’s Leader Award）的榮譽，也是台灣軍人第一位。

除了連于仁與江奇峰，我國送訓西點軍校的男性還有李武陵、吳致庭，也在服完法定役期後從上尉、少校軍階退伍。西點軍校2007年班的女性軍官洪琬婷少校，則成為國軍現役最資深的西點畢業生。