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「白胖不算人身攻擊」　黃子哲酸小英：9年前嗆馬英九連狗都有意見

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▲▼國民黨文傳會副主委的黃子哲。（圖／記者張凱喨攝攝）

▲黃子哲在臉書PO出901字的長文反嗆綠營。（圖／記者張凱喨攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的「白胖說」掀起各界熱議，不僅綠營各縣市首長跳出來反駁，就連總統蔡英文也酸回，「至少我不會睡到中午才起床」。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲30日凌晨在臉書PO文反擊，「打臉蘇貞昌與蔡英文，莫忘自己人身攻擊多」，並以蔡曾在2010年針對ECFA一事，痛罵當時的總統馬英九「馬總統的意見，連狗都有意見」為例，直言這如果不是人身攻擊，那什麼才是人身攻擊。

黃子哲認為，韓國瑜用「白白胖胖」來比喻其實未必精準到位，但蘇貞昌和蔡英文的回擊卻是拳拳到肉，把自己的臉打得又紅又腫，況且在教育部國語辭典的釋義中，白白胖胖是指肌膚白皙、身體豐盈，嚴格來說算不上人身攻擊，真正的「專家」應當是蘇貞昌，畢竟他1997年參選台北縣長時，酸58歲的對手謝深山是「老肉」，2007年民進黨總統初選時對上謝長廷，也用「奸巧」一詞來炮轟。

「蘇貞昌自今年初回鍋行政院長後，多次口無遮攔地黑韓，例如說韓開口就是酒味、要用槍砲彈藥刀械管制條例來辦他等。」黃子哲還舉出蘇貞昌在新北市狂輸30萬票的事為例，嘲諷對方是過氣政客，選輸了就變成政治狂人，反而變成一齣荒謬的鬧劇。

▲韓國瑜出席彰化青年座談。（圖／記者張榮恩攝）

▼▲黃子哲認為韓國瑜的白胖說不算人身攻擊，反而是蔡英文批馬英九「連狗都有意見」比較嚴重。（圖／記者張榮恩、李毓康攝）

▲▼中華民國108年國慶大會,總統蔡英文致詞。（圖／記者李毓康攝）

至於現任總統蔡英文，黃子哲表示，蔡在2010年針對ECFA一事，痛批當時的總統馬英九「馬總統的意見，連狗都有意見」，似乎是在影射馬英九的意見比狗還不如，「如果這不是人身攻擊，什麼才是人身攻擊？」

最後，黃偉哲針對蔡英文酸韓的「至少我不會睡到中午才起床」進行反擊，他提到，總統府秘書長陳菊在2010年的919風災期間，明明是高雄市長，卻在官邸大睡，沒有前往應變中心坐鎮，還被外界調侃為「睡菊」，「蔡英文又敢發誓從政以來，一天都不曾有過睡到中午才起床嗎？拿捕風捉影的事來抨擊韓，是自曝其短，還是自娛娛人？」

▼黃子哲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／黃子哲）

護航韓國瑜「白胖說」，黃子哲批蔡英文，曾對馬英九說連狗都有意見。（圖／翻攝自Facebook／黃子哲）

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