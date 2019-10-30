「韓國瑜只要證明2點就當選」　陳揮文：你就贏了！哪有很難啦？

記者陳俊宏／綜合報導

資深媒體人陳揮文表示，國民黨總統參選人韓國瑜只要證明兩點、做到兩件事就能當選，「你就贏了啦，哪有很難啦」，且要拿到660萬票才穩贏。他也認為，如果前副總統呂秀蓮連署通過，拿到總統參選門票，總統蔡英文「就慘了」。

陳揮文29日在廣播節目上說，他會投給韓國瑜，但「他講錯，我一樣罵」；他建議韓國瑜不要去談藍綠，否則會掉到意識形態的框架。

陳揮文指出，韓國瑜只要證明兩點就能當選，「第一點，你跟蔡總統有什麼不一樣？第二點，你跟馬總統有什麼不一樣？你把這兩個講出來，你就當選了！」

▲▼陳揮文認為，韓國瑜只要證明和蔡總統、馬前總統哪裡不一樣就當選。（圖／記者張榮恩、林敬旻攝）

陳揮文表示，韓國瑜「不要再去講那些543、白白胖胖什麼，那些都廢話。我再講一遍，你跟蔡總統有什麼不一樣？你跟馬總統有什麼不一樣？你能夠證明我跟這兩個人不一樣，你就贏了啦！哪有很難啦？」

陳揮文要韓國瑜「不要再拜廟了啦，一天到晚拜什麼拜，本來就要投給你的，你去跟他們『喇咧』幹嘛？」他認為，韓現在要拚過半，以選舉人口1300萬人來說，「你大概要（拿）660萬（票）才穩贏。」

陳揮文也提到呂秀蓮和親民黨主席宋楚瑜，「呂副如果拿到門票，蔡總統就慘了。老宋如果出來選，藍綠都會受影響，可能藍的還影響多一點。」

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

▼陳揮文分析總統大選選情。（圖／資料照／翻攝「飛碟聯播網」臉書）