「藝能界騙徒」靠周杰倫、浩子合照「海詐5千萬」　真實身分起底…竟是裝熟魔人渣男

圖、文／鏡週刊

台灣男子李冠億2015年利用藝人周杰倫準備在上海投資健身房的名義，向大陸裝潢包商借款新台幣800萬元後人間蒸發，害包商留下遺書失聯，包商母2度自殺未遂，鬧上媒體版面。

▲李冠億（左）利用與周杰倫（右）、曹格、浩子等名人的合照，宣稱自己是藝人的好友，取得被害者信任之後，再趁機詐財。（圖／鏡週刊提供，下同）

銷聲匿跡多年後，李最近重出江湖，他在台灣教會搭上藝能界人士，拿著與藝人浩子、曹格等人的合照，以投資、代購商品的名義在兩岸招搖撞騙，詐騙金額至少新台幣5千萬元，在演藝圈掀起風暴。離譜的是，李遭控詐欺被通緝，卻能自由出入境，被害人要求司法單位給個交代！

▲X先生控告李冠億詐欺，李目前已遭地檢署起訴、通緝。

「當時的新聞只有名字沒有照片，可能很多人不知道他在搞詐欺，才會一直有人被騙！」旗下擁有多位知名藝人的經紀人Ｘ先生，拿出手機秀出當年與李冠億有關的新聞連結，氣憤地說。

▲▼李冠億利用與周杰倫、曹格、浩子等人合照，宣稱自己是藝人好友，取得被害者信任後再趁機詐財。

Ｘ先生同時也提供李冠億與多名藝人的合照，除了先前已曝光過的周杰倫，包括「浩角翔起」的浩子、曹格、孫耀威、「小胖」林育羣、方泂鑌等人，都曾與李狀似熟稔地勾肩搭手，甚至親密靠頭，合照場景除了一般宴會場合之外，似乎還有演唱會後台、包廂及住家。

李冠億詐騙對象之廣，除了演藝圈人士，連他當時介紹給X先生認識的一名大陸融資公司老闆也受騙上當，後來該名老闆與Ｘ先生用通訊軟體拉了一個受害人群組，成員多達十數人，包括李上班的健身房會員也在其中，有會員表示李根本就不是總監，只是小業務員。

更有女會員在群組表示，李除了騙錢，還利用健身房的會員資料騷擾、要女會員出門陪玩，甚至偷女會員的照片發IG，營造自己很吃得開的形象。

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