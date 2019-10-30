台積電蓋電廠！砸600億「林後四林平地森林園區」砍樹興建　專家點出3難題

圖、文／鏡週刊

10月17日，台積電在法說會交出亮麗的成績單，讓法人機構非常滿意，繼續加碼手中持股，外資也不斷調高台積電的目標價，這也讓台積電市值頻創歷史新高紀錄。然而，接棒台積電董事長一年多的劉德音看得長遠，由於台積電3奈米新廠耗電量大，加上蘋果公司等客戶端要求採用綠電，他未雨綢繆，計畫砸600億，在屏東興建台灣規模最大的太陽能電廠，再度跨足太陽能產業。

上週三（10月23日），屏東縣「林後四林平地森林園區」豔陽高照，站在園區內仍可感受到30度的炎熱高溫，園區種滿密密麻麻的小葉欖仁樹林，似乎沒有發揮太多的降溫效果。

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▲台積電董事長劉德音未雨綢繆，計畫興建台灣規模最大的太陽能電廠。（圖／鏡週刊提供，下同）

屏東的平均日照可達6.16小時，有利於發展太陽能電廠，未來這片人煙稀少的林地可能被夷為平地，眼前的綠色森林未來可能變一片又一片的藍色太陽能板，因為台積電記畫砸600億在屏東蓋太陽能大電廠，該地是熱門的預定地之一。

記者向工作人員詢問森林園區可能變成電廠的傳聞，對方回答「有聽說，但是不知道電廠確切的地點會在哪裡。」進一步詢問如果設太陽能電廠，這麼多的樹要怎麼處理？工作人員說：「可能要砍掉不少。」

7月11日，台積電在環評會議中就公開表示，為了達到政府要求採用20％綠電的目標，正與屏東縣政府洽談合作，希望主導開發大型太陽能電廠。屏東縣政府也證實，台積電初步鎖定屏東台糖土地作為電廠基地，電廠規模裝置容量達123萬千瓦，相當已除役的核一廠規模，發電量15億度估計需要1,200公頃的用地，台積電提出構想與地點後，希望藉由國發會跨部會協調，在用地取得上更順利。

若以每公頃5,000萬元的建置經費估計，台積電投入經費將超過600億元，這也是台積電董事長劉德音去年6月接棒以來，在晶圓代工領域之外，最大規模的一筆投資。

▲屏東的日照有利於發展太陽能電廠，未來這片人煙稀少的林地可能被夷為平地，綠色森林未來可能變一片又一片的藍色太陽能板。

因為台積電去年一年用了一百三十億度的電，但光是明年第一季要量產的五奈米，用電量就比起東台灣五十六萬人口的用電量還要大；加上年底動工的三奈米，預計在二０二二年量產，一年用電更高達七十七億度，相當於去年總用電量的五九.二三％，並且超過台南市一年的民生及商業用電，用電量接近全台灣的三％，成長速度有如吃電怪獸。

台積電的屏東大電廠計畫若成真，將成為台灣最大的太陽能電廠。目前台灣最大的太陽能電廠是台電的彰濱光電，裝置量為十萬千瓦，預計明年完工的台南七股鹽田則為十五萬千瓦，未來台積電屏東太陽能電廠如果完工，發電量將是彰濱光電的十倍。

台積電在面對蓋太陽能電廠一事，態度顯得相當謹慎。「台積電無法評論屏東建置太陽能電廠一事。」台積電代理發言人孫又文說，「台積電樂見台灣有更多綠電，並會與綠電廠商及政府合作，加速推動綠電，只是計畫要怎麼落實，有待許多條件配合。」

台積電計畫砸下600億元重金興建太陽能電廠，不過，這個計畫在曝光後，卻有3大難題必須克服，首先是大規模砍樹可能面臨護樹團體抗爭；其次，太陽能電廠不是台積電本業，跨入電廠將有不專注本業的疑慮；第三則是政府協助台積電取得用地，將遭致獨厚台積電的批評。

台灣智慧綠能產業聯盟創會理事長陳仁達，不客氣地說：「經過多方查證，台糖為了供地給台積電，將把潮州鎮林後四林平地森林園區十幾萬棵樹砍光，台積電變成砍樹店嗎？如果一砍十幾萬棵，應該會在全球出名。」

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