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村民以為巴格達迪「只是個布商」　曝突襲當夜嚇傻：孕婦流產、老夫妻中彈

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記者張靖榕／綜合外電報導

美軍27日突襲伊德利卜（Idlib）北部的巴里沙村（Barisha），成功讓伊斯蘭國（IS）領袖巴格達迪自爆身亡。當地居民表示，最初以為住在大房子裡的巴格達迪只是個布商，直到美軍的當天深夜仍不知發生了什麼事，由於美軍看到「會動的東西」就射擊，許多村民還因此受傷。

根據中東《每日晨報》（Daily Sabah）報導，巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）和其3名子女落腳的大平房就在巴里沙村外的500公尺處，距離土耳其邊境省份哈塔伊省（Cilvegözü）僅25公里。據村民指出，大平房的四周被混凝土牆圍得嚴實。

▲▼「伊斯蘭國」（ISIS）公布首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）談話的影片。（圖／路透）

▲巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）藏身危險區域，讓村民以為他是布商。（圖／路透）

村民巴梨沙（Abu Ahmed Barisha）表示，大家都只知道那個大房子裡的男人是個布商，名字叫哈拉比（Abu Muhammad Halabi），和家人一起住在這裡。由於當地已有數千人是因敘利亞衝突而從戰區移居至此，村民也理所當然認為大房子裡的人是移民家庭。

巴梨沙回憶突襲行動當夜，美軍在午夜12點湧入此地，規模之大讓人們怕得不敢走出門外，「不論是誰，只要當時在外面走動或開車的人都中槍。」在為時4小時的行動中，許多無辜村民的房子都被打出洞來，受到不同程度的損害，而人們只能趕緊先將傷患送往醫院，「當天晚上發生什麼事、房裡的人是誰，大家都摸不著頭緒。」

▲▼ 美國突襲伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）住處。圖為人們看著被炸成廢墟的房子。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍將巴格達迪的房子炸成廢墟，但攻堅行動也連帶影響附近村民，造成受傷毀損。（圖／達志影像／美聯社）

據當地消息指出，幾名孕婦因為受到強大的爆炸聲驚嚇，在當晚流產了，還有一對高齡夫妻因為太過害怕，想要徒步跑去附近兒子的家中避難，結果手臂和腿部都中彈。美軍出動8架直升機和2架無人機執行此次任務；一名婦女指出，就在美軍展開突襲行動前不久，部隊先找上門來，「美國直升機出現在這個區域的時候，我們怕死了。其中一個會說阿拉伯語，我猜他是約旦人」，而部隊接近此區的目的是要住在帳篷裡趕在行動開始前離開。

攻堅行動中，一名在大房子裡的婦女引爆自己身上的炸彈，迫使美軍更加緊張；婦女表示，幾個女人因此被部隊搜身，一些軍人就站在旁邊等待。此次行動造成的毀損包括1輛汽車、1輛卡車、1輛摩托車、3頂帳篷、區域內的橄欖樹，還有多棟民房。

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