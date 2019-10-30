重砲批韓國瑜「玩女人」說　張雅琴：你到底多想sex啊

▲年代主播張雅琴重批韓國瑜「玩女人」說，爆氣質疑總統參選人講錯話沒代誌。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

國民黨總統參選人韓國瑜，昨（28日）前往雲林斗六南聖客祈福參拜，在上台致辭時，跳針再講「清朝嫖妓玩女人」故事，韓以反清復明為比喻，批評蔡政府只會講「顧主權」，日前已引發軒然大波；昨日更引來年代主播張雅琴爆氣，張雅琴重批：韓國瑜亂講話都沒代誌，還一天到晚講「玩女人」，「你到底有多想那個sex啊」。

韓國瑜致辭說，前一日在回答青年提問時，曾講了一個嫖妓玩女人的故事，今天再跟大家分享，「清朝有個貪官被抓，被問到犯案動機，貪官竟回答『我要反清復明』；後來又有一個人去嫖妓被抓，被問到犯案動機，他也回答『我要多生孩子、我要反清復明』。」韓國瑜認為民進黨執政以來，不斷強調要「顧主權」，跟要反清復明一樣，碰到任何質疑，就以「顧主權」迴避。

對此，年代主播張雅琴十分不以為然，她在《張雅琴挑戰新聞》中砲轟韓國瑜，認為身為總統參選人「每天這樣搞，浪費社會資源，講過的話都不用負責嗎，今天我們（主播）在播報新聞、講錯話，都要被懲處或者被告，你一個總統候選人講錯話，完全沒代誌，然後一天到晚在那邊講嫖妓、玩女人，你到底是多想那個sex啊。」

張雅琴的影片被臉書社團截錄上傳，引來網友評論，「每天都能出包，他一天不講話行不行，夏汐夏景的煩死了」「在那麼多人的場合，老是講上不了台面的話！真的可以做成韓假語錄了」。



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