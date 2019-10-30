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女病人7天拔10顆牙！「鮮血狂湧身亡」　醫師關鍵疏忽下場曝：停業1年

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▲牙醫。（圖／Pixabay）

▲女子因嚴重牙周病就診，最後死於大失血。（圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名女子因嚴重牙周病就診，被醫師斷定必須移除上排部分牙齒，卻在一週內2次的約診中，拔掉共10顆牙齒後，因大量出血死亡。執業已經30年的牙醫師因為未事先調閱女子的病例，最終被判醫療疏忽，暫停執業1年。

根據英國《太陽報》、《每日電訊報》報導，醫師佩透（Tushar Patel）在倫敦南邊蘇瑞郡普爾利（Purley, Surrey）的診所看診，曾在2013年5月替該名女子看過診，並診斷出她有輕微的牙周病情況。不過佩透結束該次診療後，有好一段時間沒有看到女子再回來治療。

經過4年，女子2017年7月初再度回到診所，她向佩透抱怨「牙齒都快掉了」；佩透判斷女子的牙周病已經非常嚴重，並在7天內拔除她10顆牙齒，全都是上排牙齒。沒想到佩透疏忽了一件非常平常卻相當關鍵的步驟─檢查患者病例及服藥歷史，最終使女子於7月19日拔完牙後，因為大量出血送醫不治。

女子因為特殊的血液凝結狀況，必須長期服用一款Warfarin口服抗凝血劑；Warfarin在過去50年經常被用來治療相關凝血狀況，而眾多牙醫師也早就注意到其特性可能造成的後果。

牙醫總會（General Dental Council，GDC）調查後，在10月中的一場聽證會中表示，擁有30年臨床經驗的佩透理應事先了解患者病史，也該知道抗凝血藥物的影響，卻因為疏失而讓患者死去，因此決定佩透必須暫停執業1年。

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