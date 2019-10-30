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陸戰女兵偷拍室友裸照再LINE給4同袍　台版「裸照門」一張罰24萬

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▲▼AAV7兩棲突擊車,中華民國海軍陸戰隊,載具,兩棲登陸（圖／記者季相儒攝）

▲台灣海軍陸戰隊發生偷拍醜聞。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

美國海軍陸戰隊2017年3月間發生女兵裸照外流的「裸照門」事件，沒想到台灣海軍陸戰隊也爆發類似的事件。楊姓女兵偷拍室友小珍（化名）在寢室裡裸體的畫面，再用LINE傳給4名男女同袍觀賞，後來照片輾轉在網路上傳開，她才驚覺事態嚴重，雖然想與受害者和解，卻被拒絕，最後被高雄地院法官依竊錄身體隱私部位等罪，判處8月有期徒刑，得易科罰金24萬元。

判決書中提到，楊女與小珍是同寢室的室友，2017年9月間她趁著小珍晚上在營區寢室內休息時，偷偷拍下對方的裸照，而且動作不太雅觀；隔年3月間她將偷拍的照片透過通訊軟體LINE，傳給侯姓、鄭姓、蘇姓以及王姓4名男女同袍，沒想到照片傳開後，竟然意外流傳到網路上，引起軍方注意，並在今年2月通知當事人進行調查。

床,上下舖,房間,（圖／達志影像／美聯社）

▲楊女與小珍是同寢室的室友。（示意圖／達志影像／美聯社）

楊女見事情瞞不住了，坦承自己的確有做出偷拍、傳給他人觀賞等行為。由於楊女的敘述情節與7名證人大致相符，加上還有陸戰隊的調查報告、一張受害者的不雅照片等證據，高雄地院法官認定她犯行明確，應依法論科。

不過，深感懊悔的楊女雖然想與小珍和解，彌補自己犯下的過錯，卻被對方拒絕，就算想賠償也沒有辦法。法官表示，楊女的行為顯然欠缺對他人應有的尊重，嚴重危他人隱私，破壞社會善良風俗，導致受害者身心健康嚴重受影響，無法正常生活、工作，考量到她仍是職業軍人，有意賠償卻被拒絕，最後依竊錄身體隱私部位罪判處4月，再依散布竊錄之身體隱私部位內容罪判處6月，合併應執行刑期為8月，得易科罰金24萬元，全案仍可上訴。

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