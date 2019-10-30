英國12月12日提前大選有望！　下議院表決「438：20」壓倒性通過

▲英國首相強生在三度碰釘後，終於讓下議院同意提前大選。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）提出的「提前大選」動議三度被下議院否決，然而在最主要的反對黨工黨表態決定支持後，29日再次以法案形式提出，便獲得438票的壓倒性通過。若法案交附上議院也順利通過，英國將在12月12日舉行大選。

根據《華盛頓郵報》、CNBC報導，在進行三讀「提前大選」投票前，英國下議院先就工黨及其他反對黨提出的，將大選日期更提前到12月9日的修正案，最終以315票反對票，擠下295票支持票，否決這項修正案。

根據英國《固定任期制國會法》（Fixed-term Parliaments Act）規定，「提前大選」動議若要通過，必須在下議院贏得2/3的票數，也就是650席中必須取得434票才算數。強生先前提出的3次動議都被以298票、293票以及299票否決，因此這次他決定以法案形式，交由「簡單多數決」的機制再度闖關。

由於歐盟已在當地時間28日同意英國第三度延後脫歐，並將日期定在3個月後的1月31日，先前三度阻撓強生的工黨終於願意同意「提前大選」。下議院這次的投票即以二讀甚至未經正式表決，快速以438票對20票壓倒性通過。

若上議院同樣通過這項法案，英國將正式訂定大選提前至12月12日舉行，而這也是英國自1923年以來，頭一次在12月舉行大選。

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，「我不斷在講，我們已經準備好大選了，但有個條件就是不支持無協議脫歐。」如今歐盟已經同意延後脫歐，柯賓說這就代表「往後的3個月，我們拒絕無條件脫歐的目的已經達成。接著我們會提出最有野心的陣容盡全力競選，為我們的國家帶來史無前例的改變。」

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