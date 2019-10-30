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麥德姆颱風生成北北基宜大雨特報　「天氣最差2天時間曝」2地區防豪雨

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲今、周四台灣附近水氣最多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員官欣平表示，原位於南沙島海面的熱帶性低氣壓，已於今天（30日）凌晨2時發展為今年22號颱風麥德姆（Matmo）。他提醒，今和周四（31日）是未來一周天氣最差的兩天，東北部、花蓮有局部大雨或豪雨發生機率。

氣象局今晨對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。

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▼今晨0時至清晨5時半，降雨集中在迎風面北部、東北部。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖，東北部和花蓮這兩天要防豪大雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今到周四東北風影響，是未來一周天氣最差的兩天，降雨主要集中在宜蘭、基隆北海岸和大台北山區，花蓮接近宜蘭地區雨勢也會比較明顯，這兩天東北部和花蓮有局部大雨或豪雨發生機率，其他北東地區以局部短暫雨為主。

官欣平說，周五（11月1日）、周六（11月2日）東北風些微減弱，雖仍比較強但水氣減少，東半部有局部短暫雨，還是要留意雨勢，但沒這兩天來得多；另外，北部雨稍緩和，山區仍有零星降雨。

官欣平表示，周日（11月3日）到下周二（11月5日）依舊是東北風影響，水氣又增多，雨區仍在北部和東半部，其中以東北部雨量最多，北東其他地區為零星短暫雨。

▼官欣平說，麥德姆颱風對台灣天氣沒影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平指出，這波東北風在低溫表現上沒特別區別，各地未來一周低溫約20到23度；高溫部分，北部、東北部今和周四高溫約24到26度，中部約29到31度，南部約31度、日夜溫差大，東部約26到28度。

官欣平說，麥德姆颱風發展性有限，只剩今能發展，很快周四會觸碰到中南半島陸地，對台灣天氣沒影響。天氣風險則在臉書提到，麥德姆還是形成，「應該是顆短命的颱風，對台灣天氣也沒有影響。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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