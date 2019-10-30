白賓士深夜撞死興大生！「小夫」晚間投案了…檢方複訊後直接發監

▲警方訊問完肇逃案，交由檢察官複訊後，賴男將直接被發監。（圖／民眾提供）



記者柯振中、鄧木卿／台中報導

台中市大里區29日凌晨發生死亡車禍，中興大學的黃姓男大生行經永隆路、東明路口時，遭到21歲賴姓男子駕駛白色賓士撞上，送醫搶救仍宣告不治。綽號「小夫」的賴姓男子稍早到案說明，當地警方連夜調查後發現，賴男早前涉嫌毒品案，被判刑確定，因此警方訊問完此次肇逃案，交由檢察官複訊後，賴男將直接被發監。

賴男29日凌晨駕駛友人的白色賓士，行經台中市大里區永隆路、東明路口時，撞上剛從同學家離開，準備返回宿舍的黃姓男大生，當場將男大生撞飛約10公尺遠，導致對方重摔在地。

發現撞上了人，賴男立刻下車查看，隨後卻徒步逃逸，留下倒在地上的黃男。2名剛下班的護士發現黃男，立刻上前進行CPR，同時打電話報警，但仍沒有救回黃男的性命。賴男稍早在警方的策動下，主動前往警局投案，承認是自己開的車，接受警方偵訊。

▼黃男深夜從朋友家離開，卻在路上被撞死。（圖／東森新聞）



根據《聯合新聞網》報導，賴姓男子去年5月2日與人敲定毒品交易後，以1萬500元的價格販賣8公克的K他命與5包毒咖啡，但賴男不曉得購毒者是警方佯裝的，抵達交易現場後，立刻被逮捕，車內也被搜出毒品與交易用的手機。

當時賴男被捕後，被依販賣毒品未遂罪，判處1年10個月有期徒刑，但沒有入監服刑，因此遭到中檢通緝。由於賴男早前被判處有期徒刑定讞，因此警方訊問完這次的肇事逃逸案，交由檢察官複訊後，賴男將直接被發監，除非又涉及其他案件，檢方才會再度聲請羈押。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！