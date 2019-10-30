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理性打臉韓國瑜竟會催出「同情票」　劉寶傑酸：你有讀書啦！你高尚啦

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▲▼劉寶傑酸，「你有讀書，你高尚」。（圖／翻攝自關鍵時刻）

▲劉寶傑模仿韓粉酸說，「你有讀書，你高尚」。（圖／翻攝自關鍵時刻）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜「白白胖胖」說29日晚間發酵，外界多半認為這只是是一句失言，但是新聞節目《關鍵時刻》卻分析，這是韓國瑜「仇恨動員」的殺招，資深媒體人姚惠珍更點出打臉韓國瑜還會催出同情票。

資深媒體人姚惠珍表示，聽到白白胖胖的時候，她都翻白眼到了極點，因為已經到了21世紀的現在，都不應該以外貌評論任何一個人，更何況是總統參選人，沒有想到此話一出韓國瑜的發言人還幫他加碼。

姚惠珍說，大家還記不記得韓國瑜在選高雄市長的時候，就是一碗滷肉飯、一罐礦泉水，就是以一個庶民挑戰吃香喝辣的民進黨跟陳菊，就是一個權貴對上庶民的戰爭，而現在的戰爭就是「白白胖胖」對上「黑黑瘦瘦」，意思就是白白胖胖都吃人民的、睡人民的，為什麼會黑黑瘦瘦就是苦民所苦，韓國瑜現在在搞這種對立。

▲▼劉寶傑酸，「你有讀書，你高尚」。（圖／翻攝自關鍵時刻）

▲姚惠珍認為，檢驗韓國瑜會催出同情票，有人認為把韓國瑜欺負得太慘了。（圖／翻攝自關鍵時刻）

姚惠珍指出，最可怕的一件事，韓國瑜講出了很多被打臉的政策，像是高山設國旗、故宮一次展、各種補助等等，讓人覺得很不可思議，所以用很理性的態度來檢驗，結果卻出事了，有一個朋友的阿姨說，「我跟你說喔，你們都把韓國瑜欺負得太慘了」，用閩南語說就是「你說的都對，我說得都……」。

▲▼劉寶傑酸，「你有讀書，你高尚」。（圖／翻攝自關鍵時刻）

▲姚惠珍認為，韓國瑜創造出了另一種階級對立戰爭。（圖／翻攝自關鍵時刻）

姚惠珍進一步分析，韓國瑜現在又創作了一個階級，「你們有讀書是不是，我們是草包是不是，好啊看你有讀書的比較厲害，還是我們草包比較厲害」就變成會有一種同情票出來。

劉寶傑用台語酸說，「你有讀書啦！你高尚啦！你比較會講話啦！我們講不贏你啦！」

姚惠珍說，「你們坐在冷氣房裡評論政治，我們在這邊做得要死要活的，你們一句話就來打翻我們」這會有一種仇恨意識出來，當有人想用理性的態度來檢驗韓國瑜的政策的時候，這樣變得「好像是我們在欺負人家」但是這樣是非常非常不正確的。

延伸閱讀：李正皓點破韓國瑜「白胖說」仇恨動員　劉寶傑驚呼：現在就搞階級仇恨了！

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