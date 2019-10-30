韓國瑜「白白胖胖說」遭縣市長圍剿！談話完整還原　侯友宜也回應了

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜28日南下彰化出席活動，談到支持民進黨的老百姓日子越過越苦，但總統蔡英文、桃園市長鄭文燦等首長卻「白白胖胖」。此話一出，民進黨各縣市首長紛紛親上火線反擊，蔡英文也狠酸「至少我們不會睡到中午才起床」。不過，前新北市長朱立倫、彰化縣長王惠美幫忙緩頰，認為韓國瑜原意是指藍綠資源差太多了，在替藍營執政縣市抱屈。

韓國瑜28日在造勢晚會上表示，越支持民進黨的鄉親，日子過的越辛苦，怎麼你們民進黨高層現在手上有權了，自己日子越過越好，「用外型來看好了，你看民進黨總統候選人蔡英文總統，是不是白白胖胖？你看我韓國瑜是不是黑黑瘦瘦的？」

▲韓國瑜南下彰化展開傾聽之旅，在造勢晚會上點名綠營首長們「白白胖胖」。（圖／記者唐詠絮攝）

韓國瑜加碼點名，「你再看看桃園市長鄭文燦，是不是白白胖胖？台南市長黃偉哲也白白胖胖，基隆林右昌也是白白胖胖，為什麼我們國民黨侯友宜、盧秀燕都是黑黑瘦瘦小小的？」或許是擔心被貼上「失言」標籤，他也補充，這番話旨在凸顯民進黨的問題，「這個話是讓我們去思考，我沒有意思去批判任何人。」

不過，民進黨各首長隔天被問及相關問題，炮口一致對準韓國瑜，痛批歧視、人身攻擊。總統蔡英文隔空回應，會不會做事跟外表白胖、黑瘦沒有關係，尤其市長鄭文燦滿意度第一，已經忙到沒時間減肥，卻被最後一名的直轄市長說三道四，「好啦，至少我們不會睡到中午才起床。」

▲蔡英文總統反擊，「至少我們不會睡到中午」。（圖／記者沈繼昌攝）

台南市長黃偉哲批評，韓國瑜拿人家身材做文章，第一沒禮貌，第二沒邏輯，畢竟忙得要死的話白白胖胖是職業病，這番話沒有領導人高度。

基隆市長林右昌反嗆，韓國瑜在高雄市沒有政績，只剩一張嘴，不是好的總統人選。除此之外，行政院長蘇貞昌、屏東縣長潘孟安也接連加入戰局。

被形容「黑黑瘦瘦」的新北市長侯友宜也說，他一生大部分時間都在辦案，辦案要先了解人，不是從外貌來看，如果依據人的外觀來看事情，就會產生錯誤判斷，更何況他本人不黑也不瘦，只有認真打拚才最實在，「絕對不能以貌取人。」

▲新北市長侯友宜笑問「我有黑有瘦嗎？」。（圖／新北市政府）

彰化縣長王惠美則解釋，韓國瑜原話的意思是在講說「藍綠資源的差異太大了」。前新北市長朱立倫也幫忙緩頰，韓國瑜一席話，「可能也是幫我們抱怨一下，因為新北跟台中整個中央補助款、統籌分配稅都比較低，可能是幫我們抱屈，我想這個是一個形容詞。」

韓國瑜29日指出，好多民眾生活過得好辛苦，為什麼越堅定支持民進黨，生活過得愈辛苦？民進黨執政不能夠吃香喝辣、派系分贓，也不能貪污腐敗。他舉例，清朝的時候有人貪汙被抓，人家問為什麼貪汙，這個人回答「我要反清復明」；另一個人去嫖妓被抓，人家問為什麼嫖妓，這個人回答我要多生孩子，「反清復明」。

▲韓國瑜29日參拜彰化市南瑤宮。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜強調，民進黨執政3年半、4年，拿不出政績，怎麼辦？只能喊「我要顧主權！」貪汙腐敗、派系分贓？也一樣只能喊「顧主權」。

韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜提出的看法，目的是希望大家看清楚與好好思考，民進黨執政三年多，民進黨籍公職人員吃香喝辣、爭權奪位無所不用其極，都只是為了個人私利與一黨之私。反觀國民黨的地方首長，為了百姓的生活在奔波，沒日沒夜努力付出，形成一個極大反差，也證明去年底選舉百姓的選擇是正確的，大家該進一步思考，到底想要怎樣的領導人？

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