李正皓點破韓國瑜「白胖說」仇恨動員　劉寶傑驚呼：現在就搞階級仇恨了！

▲劉寶傑大驚，韓國瑜現在就在搞階級仇恨了。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜一句「白白胖胖」說，在29日發酵成為當日政論名嘴討論的主軸。新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑卻指出，韓國瑜陣營推出的「一枝穿雲箭」APP在選戰中其實是一個暗藏殺機的布局，而草協聯盟發起人李正皓更點破「白白胖胖」說其實是搞仇恨動員。

劉寶傑在一開始的節目引言指出，韓國瑜陣營推出了「一枝穿雲箭」APP可說創了台灣的先例，讓韓粉在這邊集結之後開始進攻，對哪一則新聞不爽、不舒服按下去，可以馬上到那則新聞頁面底下進行攻擊，「所以韓國瑜的本質是攻擊的」。

劉寶傑接著提問來賓李正皓表示，本來以為韓式戰法就是胡鬧，反正就是垃圾時間拖過去就好，但是現在越來越不對勁了，所有的版面都被韓國瑜佔據，所有的聲量與選戰節奏都被韓陣營掌握，這個時候就發現了一個很詭異的事情，就在這個時候韓國瑜的「刀」出鞘了，這個穿雲箭的APP暗藏殺機。

李正皓表示，韓國瑜是裝傻還是真傻有一個跡象看得出來，隔天是國政善後團出來，就是真傻，如果隔天是發言人團出來就是裝傻，是韓國瑜設定好的戰略。

李正皓接著說，29日當天總統蔡英文、六都第一名市長鄭文燦、農委會主委陳吉仲三人齊聚應該要說什麼大事吧，可是「我完全不知道他們要講什麼耶」，沒有人關心他們今天的記者會，這個時候蔡英文的聲量不見了，更可怕的是民進黨地方立委的聲量都會被掩埋了，立委跟蔡英文合體，全都是被動回應韓國瑜的話題，民進黨地方立委怎麼辦？

▲李正皓點破韓國瑜的「白胖說」在搞階級仇恨。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



李正皓更直接點破，韓國瑜為什麼要說這些話，說穿了叫做「仇恨動員」，他在凝固他的韓粉！就跟這個APP一模一樣嘛！

劉寶傑突然插話，所以（吳子嘉）董事長講的，12月提前到11月開打了，他本來講12月搞階級仇恨，提前到11月開打了，他現在就搞階級仇恨！

李正皓分析，對於韓國瑜來說手上唯一的籌碼就是韓粉，只要一個政治人物有100萬到150萬的鐵粉，去哪裡都是最大尾的那個人，即便總統大選輸了，回攻國民黨，韓粉也是在他手裡。

劉寶傑激動表示，所以說韓國瑜只要做一件事情，就是把這個社會對蔡英文的憤怒、厭惡燒到最高點，就立於不敗之地了！

劉寶傑接著提問李正皓，過去國民黨打的都是守勢戰爭，你第一次聞到國民黨居然打出這種有血腥味的攻勢戰爭。

李正皓回應表示，國民黨在選戰中，永遠都是被民進黨牽著鼻子走，第一次民進黨被韓國瑜牽著鼻子走，這件事情太突兀了，過去一直以為韓國瑜在搞笑、胡說八道，可是媒體只剩韓國瑜的搞笑跟胡說八道的時候，蔡英文跟鄭文燦為了要有露出，也不得不回應這些胡說八道跟搞笑了。

▲蔡英文今天的記者會重點是大型農具補助，但是焦點都被回應白胖說掩蓋了。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



劉寶傑接著解釋，蔡英文今天花了30億要補助大型農具，這對爭取農業縣選票是非常重要的事情，可是大家都不知道她要推動大型農具補助，大家只知道，她不會睡到中午才起床。

李正皓坦承，「寶傑哥，我自首，我剛剛聽你講才知道記者會是30億的補助」，因為大家不在乎補助什麼，大家只在乎誰睡到中午，誰睡到白白胖胖啊，真正30億落實在哪裡，沒有人在乎了，這是這個戰法最可怕的地方，所有民進黨的大撒幣政策，都抵不過韓國瑜的四個字「白白胖胖」。

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