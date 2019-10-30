　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李正皓點破韓國瑜「白胖說」仇恨動員　劉寶傑驚呼：現在就搞階級仇恨了！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼李正皓點破韓國瑜的「白胖說」在搞階級仇恨。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲劉寶傑大驚，韓國瑜現在就在搞階級仇恨了。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube） 

記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜一句「白白胖胖」說，在29日發酵成為當日政論名嘴討論的主軸。新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑卻指出，韓國瑜陣營推出的「一枝穿雲箭」APP在選戰中其實是一個暗藏殺機的布局，而草協聯盟發起人李正皓更點破「白白胖胖」說其實是搞仇恨動員。

劉寶傑在一開始的節目引言指出，韓國瑜陣營推出了「一枝穿雲箭」APP可說創了台灣的先例，讓韓粉在這邊集結之後開始進攻，對哪一則新聞不爽、不舒服按下去，可以馬上到那則新聞頁面底下進行攻擊，「所以韓國瑜的本質是攻擊的」。

劉寶傑接著提問來賓李正皓表示，本來以為韓式戰法就是胡鬧，反正就是垃圾時間拖過去就好，但是現在越來越不對勁了，所有的版面都被韓國瑜佔據，所有的聲量與選戰節奏都被韓陣營掌握，這個時候就發現了一個很詭異的事情，就在這個時候韓國瑜的「刀」出鞘了，這個穿雲箭的APP暗藏殺機。

李正皓表示，韓國瑜是裝傻還是真傻有一個跡象看得出來，隔天是國政善後團出來，就是真傻，如果隔天是發言人團出來就是裝傻，是韓國瑜設定好的戰略。

李正皓接著說，29日當天總統蔡英文、六都第一名市長鄭文燦、農委會主委陳吉仲三人齊聚應該要說什麼大事吧，可是「我完全不知道他們要講什麼耶」，沒有人關心他們今天的記者會，這個時候蔡英文的聲量不見了，更可怕的是民進黨地方立委的聲量都會被掩埋了，立委跟蔡英文合體，全都是被動回應韓國瑜的話題，民進黨地方立委怎麼辦？

▲▼李正皓點破韓國瑜的「白胖說」在搞階級仇恨。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲李正皓點破韓國瑜的「白胖說」在搞階級仇恨。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

李正皓更直接點破，韓國瑜為什麼要說這些話，說穿了叫做「仇恨動員」，他在凝固他的韓粉！就跟這個APP一模一樣嘛！

劉寶傑突然插話，所以（吳子嘉）董事長講的，12月提前到11月開打了，他本來講12月搞階級仇恨，提前到11月開打了，他現在就搞階級仇恨！

李正皓分析，對於韓國瑜來說手上唯一的籌碼就是韓粉，只要一個政治人物有100萬到150萬的鐵粉，去哪裡都是最大尾的那個人，即便總統大選輸了，回攻國民黨，韓粉也是在他手裡。

劉寶傑激動表示，所以說韓國瑜只要做一件事情，就是把這個社會對蔡英文的憤怒、厭惡燒到最高點，就立於不敗之地了！

劉寶傑接著提問李正皓，過去國民黨打的都是守勢戰爭，你第一次聞到國民黨居然打出這種有血腥味的攻勢戰爭。

李正皓回應表示，國民黨在選戰中，永遠都是被民進黨牽著鼻子走，第一次民進黨被韓國瑜牽著鼻子走，這件事情太突兀了，過去一直以為韓國瑜在搞笑、胡說八道，可是媒體只剩韓國瑜的搞笑跟胡說八道的時候，蔡英文跟鄭文燦為了要有露出，也不得不回應這些胡說八道跟搞笑了。

▲▼李正皓點破韓國瑜的「白胖說」在搞階級仇恨。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲蔡英文今天的記者會重點是大型農具補助，但是焦點都被回應白胖說掩蓋了。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

劉寶傑接著解釋，蔡英文今天花了30億要補助大型農具，這對爭取農業縣選票是非常重要的事情，可是大家都不知道她要推動大型農具補助，大家只知道，她不會睡到中午才起床。

李正皓坦承，「寶傑哥，我自首，我剛剛聽你講才知道記者會是30億的補助」，因為大家不在乎補助什麼，大家只在乎誰睡到中午，誰睡到白白胖胖啊，真正30億落實在哪裡，沒有人在乎了，這是這個戰法最可怕的地方，所有民進黨的大撒幣政策，都抵不過韓國瑜的四個字「白白胖胖」。

延伸閱讀：草包戰法奏效「就等起風」　劉寶傑大驚：韓國瑜五雷轟頂都不怕了！

►他奶奶的美麗小秘訣！

ET快訊
車模「手扯布料」大秀豪乳...拍照狂露點！　網轟：噁心又低級
國道1號上追撞小貨車！7歲女童拋出車外遭輾「恐截肢」
人妻車內與上司纏綿！老公打來她「語氣急促掛斷」下秒車門開
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

完婚隔天悔了！女神妻「歪嘴斜眼」素顏崩壞　夫睡醒看傻：想繼續作夢

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨...全場狂盯　辣媽笑：最難的在後面

桃園檳榔攤傳來「清脆掌聲」　他外送炸雞苦等10分鐘喊：熊貓…後續曝光

「超大咖天后」零偽裝玩撈金魚！網一看嗨翻：在哪個夜市

女兒在松機被「金髮萌妹」摸臉　一張「伸舌照」掀暴動：大咖E奶女優！

屋主買車位「驚見2孔蓋」…過來人「曝作用」狂勸退：會很慘！

韓國瑜「白白胖胖說」遭縣市長圍剿！談話完整還原　侯友宜也回應了

李正皓點破韓國瑜「白胖說」仇恨動員　劉寶傑驚呼：現在就搞階級仇恨了！

苦追曾馨瑩…郭台銘第一次送愛心早餐　踢鐵板「謝謝你可以走了」　

蔣介石銅像遭潑漆！儀隊上前壓制　台灣國陳峻涵：衛兵該感謝我

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

飛50hrs！張國煒親駕A321neo歸國　塔台暖喊「Welcome Home」網感動

雪恥了！P.O認不出川普被笑一年...　答對「俄國總統普丁」全場激動

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

點名蔡英文、鄭文燦「都白白胖胖」　韓國瑜：為什麼國民黨都黑黑瘦瘦

魂飛也要挑戰！52項高低空設施在桃園 有5層樓高「自由落體」

小禎離婚因女兒一句「希望有人疼妳」　祝福李進良.田欣：她跟他那麼多年了..

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

韓國瑜「白白胖胖說」遭縣市長圍剿！談話完整還原　侯友宜也回應了

李正皓點破韓國瑜「白胖說」仇恨動員　劉寶傑驚呼：現在就搞階級仇恨了！

苦追曾馨瑩…郭台銘第一次送愛心早餐　踢鐵板「謝謝你可以走了」　

蔣介石銅像遭潑漆！儀隊上前壓制　台灣國陳峻涵：衛兵該感謝我

蘇貞昌嗆馬英九「有臉講人權？」　陳水扁打臉：每個人都可談

韓國瑜批綠營首長白胖　韓辦：要大家看清民進黨公職吃香喝辣

蔡正元韓國瑜挺「交換生」政策　隨便找「蚊子館預算」就夠用了！

第一名縣長潘孟安反擊韓國瑜「白胖說」：我不白也一定不瘦

賴品妤專訪／渾身真戲不假做：大家知道麥克風是軟的嗎？

ET民調／親美、親中選哪一邊？　51.9％台灣民眾要「維持兩邊等距」

韓國瑜「白白胖胖說」遭縣市長圍剿！談話完整還原　侯友宜也回應了

李正皓點破韓國瑜「白胖說」仇恨動員　劉寶傑驚呼：現在就搞階級仇恨了！

中職／林益全4度打點王感謝林仲秋　聽前輩建議幫助大

凱特王妃冰雪漸層藍洋裝致敬黛妃　連設計師也出自同一人

「台灣不需要迪士尼樂園！」魏德聖台南BOT蓋135億「豐盛之城」　2025年開幕

7歲男孩出門玩耍！2天後屍體「浮出化糞池」...離家僅10餘公尺

爸突然過世…邱昊奇「崩潰噩耗」不能接受：該死的癌症

WTA年終賽／謝淑薇3盤擊退去年亞軍　2連勝幾乎篤定晉級4強

約好不養貓！貼心男偷偷準備禮物…貓奴新娘婚禮上幸福淚崩

中職／12強國手當不成　詹子賢快樂當兵去

東森購物20週年慶廣告調查(限35~54歲女性)

東森購物20週年慶的廣告您有看過嗎？《ETtoday新聞雲》邀請35~54歲女性網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！
ETtoday民調雲 敬上

 <..

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

政治熱門新聞

蔣介石銅像遭潑漆　儀隊衝下台壓制

郭台銘苦追曾馨瑩　踢鐵板「謝謝你可以走了」　

蘇貞昌嗆馬「有臉講人權？」　陳水扁：每個人都可談

侯友宜回韓國瑜白胖說：絕對不能以貌取人！

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

第一名縣長潘孟安反擊韓國瑜「白胖說」

韓國瑜批綠營首長白胖　韓辦：要大家看清民進黨

蔡正元挺交換生政策　韓隨便找蚊子館預算就夠用了！

賴品妤專訪／大家知道麥克風是軟的嗎？

「挺韓網軍」十大直播主曝光　空戰2.0開打

網傳韓國瑜遭紅外線瞄準　鹿港警澄清

即／「白白胖胖」說惹議　韓國瑜沒道歉

美中台民調：51.9％維持兩邊等距

蔡英文：至少我不會睡到中午才起床

更多熱門

相關新聞

韓國瑜「白胖說」遭圍剿　談話完整還原

韓國瑜「白胖說」遭圍剿　談話完整還原

國民黨總統候選人韓國瑜28日南下彰化出席活動，談到支持民進黨的老百姓日子越過越苦，但總統蔡英文、桃園市長鄭文燦等首長卻「白白胖胖」。此話一出，民進黨各縣市首長紛紛親上火線反擊，蔡英文也狠酸「至少我們不會睡到中午才起床」。不過，前新北市長朱立倫、彰化縣長王惠美幫忙緩頰，認為韓國瑜原意是指藍綠資源差太多了，在替藍營執政縣市抱屈。

遊學當交換生　韓國瑜：做好準備　一定讓你去

遊學當交換生　韓國瑜：做好準備　一定讓你去

蔡正元挺交換生政策　韓隨便找蚊子館預算就夠用了！

蔡正元挺交換生政策　韓隨便找蚊子館預算就夠用了！

第一名縣長潘孟安反擊韓國瑜「白胖說」

第一名縣長潘孟安反擊韓國瑜「白胖說」

一早上工「當然不會睡到中午」！陳其邁報喜：Google 260億投資案過關

一早上工「當然不會睡到中午」！陳其邁報喜：Google 260億投資案過關

關鍵字：

劉寶傑韓國瑜階級仇恨韓粉APP關鍵時刻2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

單親媽帶小孩送外賣！停紅燈收3檢舉

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

國道1號小車遭BMW追撞　7歲女童遭輾恐截肢

好市多食品再出包！3歲女咬下驚見深黑螺絲

show girl秀豪乳故意露點...網罵翻

即／白賓士撞死興大生！21歲「小夫」投案

終止合作金馬獎　AllSaints：維護一中原則

汪散步完拆家　溝通師5字笑翻她

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

Albee范乙霏泰國「解放紅Bra」！

BTS「首爾最終場」哭到全身顫抖

富二代性侵班花「掐死她」　母求償758萬

王瞳爸找好律師　「對戰馬俊麟老婆」

更多

最夯影音

更多
超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！
騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

飛50hrs！張國煒親駕A321neo歸國　塔台暖喊「Welcome Home」網感動

飛50hrs！張國煒親駕A321neo歸國　塔台暖喊「Welcome Home」網感動

雪恥了！P.O認不出川普被笑一年...　答對「俄國總統普丁」全場激動

雪恥了！P.O認不出川普被笑一年...　答對「俄國總統普丁」全場激動

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面