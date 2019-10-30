蔡正元爆：蔡英文曾幫陳水扁起草「和平協議」

▲蔡正元爆料，蔡英文曾幫陳水扁起草兩岸和平協議。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜27日晚間出席青年論壇，被問到當選是否會簽訂「和平協議」，用一句「王X蛋跟爸爸的關係」形容兩岸關係，讓各界聽得一頭霧水。前國民黨立委蔡正元29日在臉書爆料，其實「和平協議」最早由前總統陳水扁提出，現任總統蔡英文當時還曾幫忙起草。

韓國瑜27日在青年論壇被問到當選後是否會簽「和平協議」，他當下並未正面回應，用一句「王X蛋跟爸爸的關係」形容兩岸關係，直言這句話很厲害「我罵你王X蛋；爸爸，要什麼給什麼，這很容易講，但對大家沒有任何好處。」此言一出後，外界質疑「誰是王X蛋、誰是爸爸？」。

對此，蔡正元在臉書表示，有年輕人問韓國瑜「兩岸要不要簽和平協議？」韓國瑜沒有正面回答，只提兩岸關係像「王八蛋跟爸爸」，引起很多議論，其實標準答案很清楚。

蔡正元指出，第一、兩岸和平協議最早是由陳水扁提出的建議；第二、陳水扁的和平協議沒有具體條件，韓國瑜的和平協議是有條件的；第三、大陸只要同意「一中兩席」，讓兩岸都可以加入聯合國，韓國瑜就可以簽和平協議；第四、陳水扁那個沒有條件的和平協議，是蔡英文起草的方案，很不可取。

韓國瑜競辦發言人葉元之28日表示，兩岸關係是複雜的，並不是非黑即白，韓國瑜不會利用謾罵、口號喊台獨，只為爭取選票，也不會親中或親美。