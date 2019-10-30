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週年慶、日韓展齊開跑！量販店500款商品下殺5折起、超市挑戰市場最低價

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▲▼愛買日韓魅力展。（圖／業者提供）

▲愛買日韓魅力展即日起開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／綜合報導

週年慶、日韓展，量販店紛紛祭出超殺優惠低價！頂好慶週年，即日起至11月6日推出近百項民生用品「天天低價」，期間超過20間強檔品牌商品滿百再享折扣，現買現省。愛買「日韓魅力展」則是從即日起至11月12日開跑，一共自日本、韓國引進500多款糖果餅乾、生鮮、泡麵、飲品和家電等商品，最低5折起，想要省錢就等這一波。

▲▼頂好週年慶。（圖／業者提供）

▲頂好慶週年即日起至11月6日推出近百項民生用品「天天低價」。（圖／業者提供）

頂好此波針對千款民生用品，啟動長期優惠回饋，不僅全台均一價，也挑戰市場最低價，年中慶期間超過近百項商品天天低價，搭配超過20間強檔品牌折扣優惠活動，包括可口可樂、悅氏系列商品，祭出滿100元再折10元優惠，還有衛生棉品牌商品全面滿200元再折20元，另外居家必備用品P&G全品牌也有滿200元再折22元的優惠折扣，划算價格只怕買多不怕買貴。

而10月份起正值全球蘋果盛產季，頂好也網羅來自日本、美國、紐西蘭與台灣本地等各國蘋果共10款，其中，最受歡迎的就是自日本青森的「土岐蘋果」以及「弘前富士蘋果」，2款人氣蘋果皆推出重量級精選 (約250g)，任選2粒特價99元。即日起自11月6日年終慶期間，頂好攜手各家銀行推出「頂好銀行日」，天天都有不同回饋與現折優惠，最高優惠達10%，婆媽們可得好好把握。

▲▼愛買日韓魅力展。（圖／業者提供）

▲▼愛買日韓魅力展搜集來自日本、韓國500多款糖餅、生鮮、泡麵、飲品和家電等商品。

▲▼愛買日韓魅力展。（圖／業者提供）

除了週年慶之外，另一量販店愛買的「日韓魅力展」即日起正式開跑，搜集來自日本、韓國500多款糖餅、生鮮、泡麵、飲品和家電等商品，最低價5折起。其中，新品多達2成，包括元首安倍晉三及歐巴馬御用的日本清酒「獺祭」、《玩具總動員4》哈密瓜風味軟餅乾、韓國熱銷30萬台的「THOMSON湯姆盛復古氣炸鍋」、日本紅心奇異果等。

新鮮生食部分特別引進100款日、韓肉品、海鮮、蔬菜和水果，有日本長野麝香綠葡萄、日本和歌山縣產頂級黑柿、紅心奇異果，還有日本德島地瓜，可生吃的日本山藥，都不容錯過。日本海鮮部分則包括生凍廣島牡蠣、北海道熟凍帆立貝等。

而大小朋友都愛的零食部分，愛買網羅近300款的日、韓糖果餅乾，例如團購超夯且激似現烤剛出爐熔岩般的「丸多半熟蛋糕」、日本授權《玩具總動員4》的「哈密瓜風味軟餅乾」，限量700包、不二家2019最新「超強薄荷風味巧克力餅」只要59元。韓國則有「Kakao Friends海苔酥」每包69元，以及熱銷30萬台的「THOMSON湯姆盛復古氣炸鍋，每台3690元，就是要讓民眾不用出國就能吃好、用到這些超人氣產品。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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