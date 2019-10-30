親子自由行～廉航託運好貴　寶寶用品買超重可以這樣做

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

廉航當道，台灣人又愛去日本血拼，每當看到大家在託運上各種計算、擔心超重，就忍不住心底犯嘀咕：「為什麼不用寄的呢？」除了想早點拿到以外，拿樂桃來說，寧願替行李箱付一件900元台幣的加掛行李（單件限重20公斤，來回至少1800元，而且除了飛行時間外，全程都要自己扛。）到當地郵局寄國際包裹，不但不用耗費體力，更是直接送到家呢！

太多人問我，這兩次帶孩子到日本旅遊，為什麼會選擇到郵局「將物品寄回台灣」，而不是自己用行李箱帶回台灣？

我是單身媽媽，平常很努力工作，全副心力放在養兒、付房租等生活重擔，其實壓力非常大，加上身體不太好，不太能提重物，好不容易存到錢、買到便宜機票，帶孩子出國度假抒壓，很多事情我寧願用金錢換時間跟勞務，也不想在旅行中出什麼意外。

通常我們出國一次，大概都7天起跳，我會分區域規劃住宿，若是行程中要換飯店，我會在上一間飯店check out的前一天，就把行李箱用宅配的方式，遞送到下一間旅館。（25吋行李箱的寄送費用，約1500日圓）宅配這個名詞，正是由日本發明並發揚光大的，他們的系統非常成熟，價格不貴又準時，非常推薦大家使用。

在行程最後的兩天（限平日上班時間），東西已經買到差不多了，建議用google map或跟旅館查詢最近的郵便局，把戰利品用大袋子裝一裝，扛去鄰近郵局買紙箱，現場打包寄出。

要寄回台灣的物品，我建議放乾淨、不易碎、包裝完整、沒有時效性的東西，例如鞋子、衣服、娃娃等戰利品，我也寄過馬克杯，這種要先將泡泡袋包好，並用衣服等緩衝材料包覆在四周，越厚越好。

因為我不急著收，所以選擇最便宜的海運，每次都是2週準時到台灣，記得一定要選有「追蹤碼 tracking number」的方式寄送，不要因為便宜，就選平信、普通包裹等沒有追蹤碼的方式，除非您認為東西掉了無所謂...（那乾脆在日本直接拋棄好了？！）

如此一來，回程我只要帶著女兒跟隨身行李就好了，不用狼狽地抬來抬去，好好牽著小孩的手，重物給郵便局代勞，不但比廉航託運省，還不用自己出力，在家裡等著收包裹，多好？而且，根據我的經驗，雖然經過2週時間的運行，但紙箱依然保持平整、無嚴重髒汙、水痕，日本人對於這個真的很用心呢！

從日本郵便局寄行李回來的4大優點：

1、不用自己扛回台。

2、價格合理（日本郵便局國際運費網頁：https://www.post.japanpost.jp/cgi-charge/）。

3、日本郵寄效率高，出包率低，運送乾淨，遞送日程準時。

4、一定要用可以追蹤的方式寄（日本郵便局追蹤貨件網頁：https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv/search/）。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。