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「清朝人」遺留新北市400坪土地　家族後代居住遭法拍上億元

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記者柯沛辰／綜合報導

新北市蘆洲一塊400坪土地欠稅192萬元，遭1億240萬元法拍。原來，地主是生於民國前27年的清朝人，但民國38年過世後沒有子嗣，土地也無人繼承，所以一直由親戚後代們蓋房居住。如今土地欠稅遭法拍，屋主非常不捨，直說這塊地是祖叔公留下來的，「這裡有百年回憶」，現在被建商買走，將爭取地上權，希望能和對方坐下來好好談一談。

住戶唐先生說，祖叔公出生在清朝光緒11年，在西元1949年過世，留下這塊土地，沒想到今年9月遭政府法拍，「叔公祖沒有結婚，沒有子嗣，到了今天土地才被法院給拍賣，（我們）在這住100多年，不然要住哪，事後在一定要住到別的地方，因為土地被別人買走了。」

▲「清朝人」遺留新北市400坪土地　家族後代居住遭法拍上億元。（圖／東森新聞）

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▲唐先生感慨，家族歷代住了100多年，全都是回憶。（圖／東森新聞）

唐先生回憶，他一路見證茅草屋變鐵皮屋，為了保護原始面貌，還留有「屋包屋」的奇景，「孩提印象的時候，這附近沒有幾戶，大家都是茅草屋，後來風吹雨打、颱風，才用鐵皮把它包起來，小時候跟兄弟姊妹大家都睡通鋪，歷代住了100多年，之前我祖叔公還在的時候，我父母就住在這裡。」

由於土地欠繳101到107年的地價稅192萬餘元，最後被國有財產署新北分署法拍，以1億240萬元法拍給土地開發商，創下今年單件不動產拍定金額最高紀錄。不過，土地開發商買下400坪建地後，擬繼續收購周邊土地，打造800坪建案，所以正積極與唐先生舅舅開價，欲收購一旁的土地。

▲「清朝人」遺留新北市400坪土地　家族後代居住遭法拍上億元。（圖／東森新聞）

▲一旁的土地是唐先生舅舅名下財產，建商也欲收購。（圖／東森新聞，下同）

唐先生說，住戶們不知道面臨法拍，過去向政府申請過戶卻遲遲沒有下文，「不是說我們繳不起（欠稅）啦，因為這個再怎麼繳，到最後也是沒用，等於零，因為土地沒有登記在我們名下。」

行政執行分署新北分署主任行政執行官王金豐表示，「原地主對繼承人沒有指示，沒有配偶，也沒有第二三四的繼承人，其他繼承人也都不明，所以我們就是完全依照土地登記簿謄本的認定來拍賣的。」

如今土地開發商以1億240萬元買下，扣除地價稅192萬跟土地增值稅4400萬元後，還剩下近5700萬元。新北執行署指出，如果土地有繼承人提出相關血緣證明，經過認證，遺產管理人可向國有財產署領回5700萬元。

▲「清朝人」遺留新北市400坪土地　家族後代居住遭法拍上億元。（圖／東森新聞）

▲「清朝人」遺留新北市400坪土地　家族後代居住遭法拍上億元。（圖／東森新聞）

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