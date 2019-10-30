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ET總統民調／韓國瑜選情未來3個月翻盤？　45.4%受訪者不看好

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▲▼韓國瑜出席彰化青年座談。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者張榮恩攝）

記者呂欣玫／綜合報導

距離2020總統大選不到80天，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有45.4%的民眾認為韓國瑜未來三個月想翻轉選情的可能性小。另外，調查數據也指出，有34%的受訪者認為韓國瑜取消美國行對選情會有負面影響。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，國民黨統參選人韓國瑜的支持度為33.1%，緊追總統蔡英文的42.1%，雖然兩人差距縮小為9%。不過，對於未來三個月韓國瑜選情翻盤的可能性，只有30.1%的受訪者看好韓國瑜翻轉選情（包括回答非常大、大），認為不樂觀者的比例為45.4%（包括回答非常小、小），另有24.5%的民眾表示不知道、沒意見。

▲▼韓國瑜選情翻盤及不去美國影響最新民調。（圖／ETtoday民調中心提供）

調查結果也顯示，韓國瑜在會見美國在台協會（AIT）主席莫健後，宣布「因時間因素取消訪美」，對此，有5.2%受訪者認為這對韓國瑜的選情有正面影響，認為有負面影響者為34%，另外也有33.8%受訪者認為沒有影響。

▲▼韓國瑜選情翻盤及不去美國影響最新民調。（圖／ETtoday民調中心提供）

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年10月22日至10月27日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,110份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.9%。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年9月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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