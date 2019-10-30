ET總統民調／蔡英文41%被韓國瑜追到差「個位數」　宋楚瑜出馬只有7.9%

▲韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者呂欣玫／綜合報導

距離2020總統大選不到80天，國民黨總統參選人韓國瑜的「傾聽之旅」準備轉進北台灣，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，在藍綠對決的情況下，總統蔡英文的支持度仍以42.1%保持領先，韓國瑜的支持度為33.1%，但兩人的差距已縮小至9%。

至於日前引發關注的親民黨主席宋楚瑜是否會第五度披掛上陣，調查結果也顯示，若宋楚瑜參選總統，在藍綠橘對戰的情況下，宋楚瑜的支持度只有7.9%。

《ETtoday新聞雲》的最新總統大選民調，是由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，此次的調查期間為2019年10月22日至10月27日，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,110份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.9%。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，在進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年9月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據最新民調結果顯示，在藍綠總統參選人的對戰部分，蔡英文的支持度為42.1%，領先韓國瑜的33.1%，相較於前次調查結果，蔡英文下降1.8%，韓國瑜則微幅減少0.1%，兩人的差距從10.7%縮小為9%，差異雖不大但已降至個位數。

另外，若宋楚瑜投入2020總統大選，即使局面變成「蔡韓宋」三腳督，蔡英文的支持度仍以39.7%排名第一，其次為韓國瑜為30.6%，宋楚瑜只有7.9%選戰。

至於未來三個月韓國瑜的選情是否有可能翻盤，調查結果也顯示有30.1%的民眾看好韓國瑜的選情翻盤，但認為翻盤可能性小的民眾則有45.4%，另有24.5%的民眾表示不知道、沒意見。

在2020立委選舉政黨票的部分，調查結果指出，有36.2%的民眾傾向支持國民黨，領先民進黨的31.4%，由台北市長柯文哲領軍的民眾黨在「郭柯結盟」的聲勢下，獲得20.4%的支持度。

值得一提的是，被視為快泡沫化的時代力量在調查結果中仍有5.0%的支持度，如能繼續維溫，還是有機會一爭不分區立委席次。

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