約好不養貓！貼心男偷偷準備禮物…貓奴新娘婚禮上幸福淚崩

▲奧瑞恩給貓奴妻一個大驚喜。（圖／翻攝Wild and Wonderful Photography，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國一對情侶相戀多年後，終於要步入婚姻，走向兩人的幸福生活。但是，新娘凱莉（Kaylee）是一名愛貓人，但她早就和丈夫奧瑞恩（Orion）約好婚後不養貓，沒想到婚禮當天，奧瑞恩竟送上一個大驚喜，讓她開心到哭了出來。

臉書粉專「Wild and Wonderful Photography」將這段美麗的故事、照片PO出，表示愛貓成痴的凱莉將和相戀多年的未婚夫奧瑞恩結婚，為了共同生活，她必須離開家中飼養的愛貓Nala，讓她感到非常難過。

▲▼奧瑞恩為妻子尋找幼貓時，也遇上一些挫折。（圖／翻攝Wild and Wonderful Photography）



由於未來兩人共結連理時，會先住在租屋處，凱莉和奧瑞恩都認為無法給予貓咪一個良好的環境，便私下約定先不要在住處飼養貓咪，除非事後生活穩定再做考量，這也讓凱莉鬱鬱寡歡。

奧瑞恩察覺到未婚妻的心思，便偷偷去收容所認養幼貓，想給對方一個驚喜，沒想到收容所認為他沒飼養經驗，果斷地拒絕了他；豈料，奧瑞恩事後竟在住處附近撿到2隻幼貓，這才決定瞞著凱莉偷偷飼養，直到婚禮當天給予一個大驚喜，讓對方看到時當場留下眼淚，感動到不行。

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