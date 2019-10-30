ET立委民調／「郭柯同框」拉抬政黨票　民眾黨20.5％直逼藍綠

▲郭台銘、柯文哲。（資料照／台灣民眾黨提供）



記者蔡文鈴／台北報導

2020立委大選，第三勢力崛起備受關注，台北市長柯文哲近日也鬆口會與鴻海集團創辦人郭台銘同台，替台灣民眾黨不分區選情加溫。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，政黨票在藍綠既有的基礎優勢的情況下，台灣民眾黨以20.5%的支持度位居第三，與第二名的民進黨差距為10.9個百分點。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心最新的調查結果，在政黨票支持度方面，目前排名第一的仍為國民黨36.2％，其次為民進黨31.4％，第三為民眾黨20.5％，第四是時代力量5.0％，之後依序分別為親民黨1.2％、綠黨0.9％、新黨0.5％。

▲不分區立委民調。（圖／ETtoday民調中心提供）

對於國民黨黨主席吳敦義確定納入國民黨不分區的安全名單，僅有16.5％民眾對此表示觀感好，（「非常好」佔7.1％、「好」佔9.4％），有50.5％的民眾對此表示觀感不好（「非常不好佔」31.8％、「不好」佔18.7％）。

根據進一步的交叉分析可發現，不論是藍營民眾或是綠營民眾，對於吳敦義列入國民黨不分區立委安全名單的感知度，「觀感不好」的比例高於「觀感好」的比例，唯有台灣民眾黨的支持者表示觀感，比例高達49.1％，推測是民眾黨支持者認為吳敦義列入國民黨不分區名單，將對民眾黨的不分區立委選情有利。

另外，在比較「蔡韓2人對戰支持度」與「不分區立委選政黨票投票對象」的數據後也可看出，蔡英文的支持度42.1％大於民進黨的支持度31.4％；而國民黨的支持度36.2％大於韓國瑜的支持度33.1％，蔡英文身為民進黨總統候選人，可充分發揮母雞帶小雞的作用，拉抬民進黨的選情，反觀韓國瑜身為國民黨總統候選人，仍需國民黨黨內同志努力幫他選情加溫。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年10月22日至10月27日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,110份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.9％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年9月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲蔡、韓民調趨勢。（圖／ETtoday民調中心提供）

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