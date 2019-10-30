ET總統民調／拒收陳同佳傷蔡英文選情　67.1％受訪者認同入境受審

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▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文對於是否港女箱屍案兇嫌陳同佳來台投案的立場，遭到在野黨抨擊髮夾彎，除了藍綠對立聲浪再起，也掀起網路熱議，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，有67.1％受訪者認為政府應該要讓陳同佳入境受審；如果蔡英文拒絕陳同佳投案，則有46.2％的受訪者認為對蔡英文的選情會有負面影響。

陳同佳在台犯下殺人事件被視為香港「反送中」事件導火線，而陳同佳在港服完刑後主動向港府表達願意來台投案，整起事件在經過台港多日熱議後，更扯出背後有台灣法界大老向港府獻策的內幕，使得不少人認為這個案件對於2020總統大選或多或少都會造成影響。

根據《ETtoday新聞雲》最新的民調結果指出，67.1％受訪者認同蔡政府應該要讓陳同佳入境受審，其中包含「非常認同」29.9％與「認同」37.2％，另有12.4％受訪者認為不應該。

調查結果也顯示，若蔡政府拒絕讓陳同佳入境受審，有46.2％的受訪者認為對於蔡英文的選情有負面的影響，認為這對蔡英文的總統選情有正面的影響僅有9.8％，另有17.9％的受訪者認為沒有影響。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年10月22日至10月27日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,110份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.9％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年9月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲蔡英文政府拒絕陳同佳入境最新民調。（圖／ETtoday民調中心提供，下同）

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