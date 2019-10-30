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美「路易斯維爾號」核潛艇退役　波灣戰爭中射出第1枚戰斧導彈

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路易斯維爾號,USS Louisville (SSN 724)。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet粉絲專頁）

▲路易斯維爾號。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet粉絲專頁）

實習記者曾筠淇／綜合報導

洛杉磯級潛艇「路易斯維爾號」（USS Louisville，SSN-724）於1986年服役，並在波斯灣戰爭（Gulf War）中，發射了第1枚海底發射的戰斧巡航導彈，創造海軍歷史。這艘威力強大的艦艇已服役34年，因此會將它移交至位在華盛頓布雷默頓（Kitsap-Bremerton）的海軍基地退役，騰出空間給最新型的潛水艇。

據美國國防新聞週刊《Defence Blog》，「路易斯維爾號」自1986年11月8日服役，其為洛杉磯級設計的第35艘核動力快攻潛艇。美國海軍宣布，「路易斯維爾號」在10月7日於夏威夷的珍珠港進行了最後的中轉，並前往華盛頓的布雷默頓進行最後的航行。

「路易斯維爾號」的指揮官羅伯特.羅斯（Robert Rose）表示，「路易斯維爾號在過去和現在都是世界上最優秀的，在這艘優秀的艦艇上擔任指揮官是無比榮幸」，雖然他已下令讓「路易斯維爾號」退役，但還是感到十分驕傲。

其中一名海軍士兵約書亞.沃爾特斯（Joshua Walters）也表示，「我加入海軍是為了獲得更多機會，並為自己的生活做點事，路易斯維爾號讓我做到了。」而他也是「路易斯維爾號」的最後一批人員。

雖然「路易斯維爾號」的性能強大，不過它已為國家做太多事，像是曾在波斯灣戰爭中，發射第1枚海底發射的戰斧巡航導彈，進而接受表揚。服役34年的它也是時候休息了，而配有多項創新技術的「維吉尼亞級」（Virginia-class submarine）提高其作戰能力，目前也已有16艘開始服役，因此，「路易斯維爾號」的退役也為最新型的潛水艇騰出空間。

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