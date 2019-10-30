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江西走走／書院巡禮直擊天下「江湖」起源！　感受王勃筆下「物華天寶」之鄉

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記者吳增煌 、韋依蘋、馬叔安／江西—台北連線報導

《ETtoday新聞雲》團隊這一回繼續走訪江西的著名書院，在象山書院中，看到了心學大師陸九淵講學的遺跡；在鵝湖書院裡，親臨了近千年前「心」、「理」兩大學派交鋒砥礪的現場；在白鹿洞書院內，走訪了天下「江湖」的起源，這些歷史的現場無時不向世人訴說「讀萬卷書不如行萬里路」的真諦。

▲象山書院。（圖／記者韋依蘋攝）

▲象山書院。（圖／記者韋依蘋攝）

象山書院由南宋心學大師陸九淵及其學生彭世昌於1187年創辦，經過多次的遷移，如今的貴溪一中的前身便是其中一個遺址。記者如今抵達的遺址，可以看到黃色岩壁上題有碩大的紅色「象山書院」大字，一旁的亭子雖然經過歲月的磨蝕已經略顯傾頹，訴說著當時的環境何其精簡，但依然能在亭中的字畫上一窺當年陸九淵講學的風采。

▲象山書院的亭子。（圖／記者韋依蘋攝）

▲象山書院的亭子。（圖／記者韋依蘋攝）

▲象山書院。（圖／記者韋依蘋攝）

▲陸九淵像。（圖／記者韋依蘋攝）

離開了象山書院，記者來到位在上饒市的鵝湖書院，當時主張「宇宙便是吾心，吾心便是宇宙」的陸九淵，與聲稱「聖賢千言萬語，只是教人明天理、滅人慾」的朱熹在哲學家呂祖謙的主持下，在鵝湖展開了兩大學派的辯證，史稱「鵝湖之會」，雖然3天的激辯沒有分出軒輊，依舊讓鵝湖書院訂下了「求真、包容、開明」的6字精神。

▲鵝湖書院。（圖／記者韋依蘋攝）

▲鵝湖書院。（圖／記者韋依蘋攝）

▲鵝湖書院。（圖／記者韋依蘋攝）

▲鵝湖書院中保留的石刻真跡。（圖／記者韋依蘋攝）

當記者來到白鹿洞書院時，映入眼簾的除了古樸的建築，還有成群飼養的白鹿。這裡素有「海內第一書院」之譽，始建於唐代，是中國史上第一間由官方承辦且設備最完善的書院。相傳凡是從江西的白鹿洞書院，或是湖南的嶽麓書院畢業之人，都能保障進入公務體系，莘莘學子為了金榜題名，奔走於兩所書院之間，這便是「行走江湖」的由來。

▲白鹿洞書院。（圖／記者韋依蘋攝）

▲白鹿洞書院。（圖／記者韋依蘋攝）

▲白鹿洞書院。（圖／記者韋依蘋攝）

▲白鹿洞書院中的鹿。（圖／記者韋依蘋攝）

中國的書院制度始於唐代，興盛於宋代，江西盛行的書院文化造就了陶淵明、朱熹、文天祥，以及唐宋八大家的曾鞏、王安石、歐陽修等大儒，使得江西成為名列「初唐四傑」的王勃筆下「物華天寶，人傑地靈」之地。

▼白鹿洞書院中的「狀元橋」。（圖／記者韋依蘋攝）

▲白鹿洞書院。（圖／記者韋依蘋攝）

▼白鹿洞書院。（圖／記者韋依蘋攝）

▲白鹿洞書院。（圖／記者韋依蘋攝）

▼白鹿洞書院。（圖／記者韋依蘋攝）

▲白鹿洞書院。（圖／記者韋依蘋攝）

▼白鹿洞書院。（圖／記者韋依蘋攝）

▲白鹿洞書院。（圖／記者韋依蘋攝）

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