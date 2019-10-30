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和女兒瘋夜店！辣媽大U戰袍「胸前包不住」　1.3萬人噴鼻血...超仙正面曝

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▲▼ 辣媽夜店戰袍 。（圖／原PO授權提供）

▲ 媽媽的夜店戰袍太辣，胸前風光擋不住。（圖／Pei Lin授權提供）

記者張嘉晏／採訪報導

媽媽去夜店的氣勢太強，強壓女兒風采了啦！一名女網友日前準備和爸媽一起去夜店嗨，順便分享媽媽的夜店戰袍，沒想到包不住的好身材讓網友們全都暴動，大讚「媽媽好胸」、「我肯定貼媽媽」、「不是姊姊嗎」。

一名長年居住在澳洲的女網友在臉書「爆廢公社」分享媽媽的好身材，她表示日前和爸媽約好要去夜店，沒想到媽媽的戰袍竟然比她還厲害！只見媽媽身穿一件黑色短洋裝，大U型領口藏不住胸前火辣好身材，青春洋溢的模樣讓眾人都暴動了。

請繼續往下閱讀...

原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，其實爸爸媽媽很年輕時就生她了，年齡相近的關係，他們不僅會一起跑夜店，還會去賭場玩。雖然媽媽平時不見得都穿得這麼火辣，但她也表示自己平時的穿著的確有受到媽媽影響。

▲▼ 辣媽夜店戰袍 。（圖／原PO授權提供）

▲ 原PO（右）的爸媽都保養得宜。（圖／Pei Lin授權提供）

原PO表示，由於媽媽的的身材太好，自己沒有遺傳到前凸後翹還常被朋友虧，但還好有遺傳到爸爸的身高和吃不胖的身材。她也認為，爸媽的想法就像年輕人一樣，平時相處的模式就像朋友什麼都可以講，感情問題也可以大方聊。

貼文一出，至今已經吸引了1.3萬人按讚，大家紛紛稱讚原PO媽媽很有料，「我肯定貼媽媽」、「媽媽滿身好料」、「確定是媽媽不是姊姊嗎」、「你可以在旁邊等了，這是媽媽的場」、「爸爸有沒有叫她回去換衣服」、「媽媽好胸」、「薑還是老的辣」。

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