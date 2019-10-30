凱特王妃冰雪漸層藍洋裝致敬黛妃　連設計師也出自同一人

接著哈利與梅根的南非之行，威廉王子與凱特王妃也前往了巴基斯坦，展開為期五天出訪巴基斯坦的公務之旅，凱特與威廉下飛機時，凱特一身冰藍色漸層色的改良Shalwar Kameez服裝，從頭美到腳，也被發現這裝扮是致敬黛安娜王妃曾經在1996年出訪巴基斯坦時的造型，薄荷藍的Shalwar Kameez更襯托了戴安娜的優雅氣質。

凱特王妃與黛安娜王妃所穿著的Shalwar Kameez沙爾瓦卡米茲，是巴基斯坦民族服裝，也被稱為「國服」，是一種過膝的長衣，男女都可以穿著，女生穿的是三件套，包括寬鬆長褲、無領長袍和頭巾，凱特選擇了以Catherine Walker的改良服飾亮相，Catherine Walker也是黛安娜王妃最喜愛的設計師之一，凱特這樣對黛安娜的致敬方式既溫暖又美好。

凱特王妃私下也是Catherine Walker的愛好者，多次穿著她設計的服裝出席，這身灰色的 Catherine Walker 百褶裙洋裝在凱特的第二次公開亮相中，搭配 Tod's 黑色麂皮高跟鞋，領子、鈕扣、袖口的黑色鑲邊絲絨，以及馬尾上的絲絨髮飾，皆呼應得相當和諧，她之前也穿著深綠色的 Catherine Walker 大衣式洋裝，搭配的是黑色的 Jimmy Choo 尖頭高跟鞋及 Jane Taylor 髮圈。

戴安娜王妃曾與設計師Catherine Walker會共同討論創作，像是這套粉色高腰禮服，與恰到好處的同色系手拿包完美結合，成為超經典穿搭。1989年初訪香港時穿著Catherine Walker的珍珠刺繡「Elvis」洋裝以及相襯的波麗露式短外套，也成為經典的穿著。

※編輯：Sandy | 圖片：Getty Image,CNI |

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