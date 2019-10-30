愛自己是不是等於自私？Lemon Lee：「唯有安定身心，才能面對愛中的破碎和疼痛。」

很難想像，幾年前 Lemon Lee還是個天天看著腳本準備下一場試鏡的大男孩。 8年前選擇瑜珈當成「運動」，後來更進而成了瑜珈老師，身為亞洲第一「同婚合法」的國家， 身為lululemon品牌大使的他，將帶領參加者藉由流動瑜珈和心靈課程，經由每一個呼吸間、每一滴汗水中、每一次酸楚，來強化自己的內心和外在。





不安全感是造成關係動搖的主要因素，而不安全多數的原因是因為自身的認同感不足。

本身是同志身份的他談到愛，Lemon Lee說：「在每一段關係中，不論是伴侶或是朋友間，「不安全感」總是造成關係動搖的主要因素，多數原因是因為自身的認同感不足，以及對於「愛自己」的定義有不確定感，擔心愛自己是不是等於自私。」





唯有安定身心，才能面對愛中的破碎和疼痛。

尤其當同性婚姻合法化之後，更多人開始思考「承諾」和「信任」在關係中扮演的角色，「在兩人世界中，除了相知相惜，更多時候甚至為了圓滿這段關係，彼此做出犧牲，甚至讓自己或對方的身體裡留下殘破的碎片，讓人感嘆經營愛情或婚姻的難度。要找到自己、愛自己，唯有安定身心，才能面對愛中的破碎和疼痛。」因為唯有「愛自己，才能愛別人」。

延續北美行之有年的「Proud & Present」活動系列，lululemon Taiwan專賣店因應彩虹盛事換上新櫥窗，更在 10月27 日於W Hotel Taipei舉辦「愛。無限 瑜珈工作坊」，以瑜珈練習關於愛的議題，並為現場每一位參加者捐款1,000元予台灣同志諮詢熱線協會，此外也攜手W Hotel Taipei在同一天在10樓戶外池畔酒吧舉行免費入場的「Love Out Loud彩虹市集」，現場除了有Live DJ放音，還有多家美食品牌夥伴以彩虹為靈感製作而成的美食和美酒，一同慶祝、為所有勇敢追尋愛的人加油。

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu | 圖片：IG@lemonleeyoga |

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