只有1％貨車照過X光　比利時港口「0熱項儀」輕鬆塞進偷渡者

▲39具屍體藏在貨車裡面，震驚國際各界。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

英國39具凍屍案震驚各界，由於貨櫃曾於比利時澤布呂赫（Zeebrugge）運抵到英國港口，許多人也質疑是否出現檢查上的瑕疵。而根據比利時港口當局說法，來到澤布呂赫，每100個密封貨櫃其實只有1個會經過X光掃描，而且還不會利用熱項儀檢查。

《衛報》報導，澤布呂赫港口總裁庫恩斯（Joachim Coens）、港務長德格魯特（Peter Degroote）認為港口的安全性無虞，但承認不會檢查密封貨櫃內部，很少使用X光來掃描。庫恩斯說明，如果是面對帆布所包起的貨櫃，便會用偵測二氧化碳的機器來檢查內部是否有人，當局還派出工作犬嗅探，然而，若是處理到密封的冷藏貨櫃，就不會利用這些方式查看。

庫恩斯強調，最重要的是這個貨櫃儲運區戒備森嚴，周邊除了安裝攝影機，保全也會每天巡邏，為此當局花費大量錢財。他認為，考量到已經嚴密監視的情況下，沒有必要特別打開冷藏的密封貨櫃，因為要是裡面裝有肉品或奶油，反而可能造成污染。

德格魯特則表示，警方與海關人員抽查部分貨櫃，但他估計只有1％貨車經過X光檢查，這不是為了找出有沒有人藏在裡面，海關人員的重點在於貨物。庫恩斯補充，有人申報攜帶奶油，結果裡面卻裝著槍枝，這個程序是用來避免此種情況發生。此外，兩人都證實港口並未使用熱像儀。

庫恩斯建議，英國當局應執行更多檢查工作，他在港口工作18年，也會配合相關調查，「如果有更多我們能做的，我們一定會做，這是當然的。」